Kuuma õhu muutmine joogiveeks: uus läbimurre vee kogumises

Austini Texase ülikooli teadlased on veepuuduse probleemi lahendamisel saavutanud märkimisväärseid edusamme. Oma viimases uurimuses, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, on nad välja töötanud molekulaarselt konstrueeritud hüdrogeeli, mis on võimeline ammutama kuumast õhust puhast joogivett, kasutades ainult päikeseenergiat.

Hüdrogeel võimaldab vett kiiresti ja tõhusalt atmosfäärist eraldada isegi temperatuuridel kuni 104 kraadi Fahrenheiti, muutes selle sobivaks piirkondades, kus on liigne kuumus ja piiratud juurdepääs puhtale veele. Selle tehnoloogia abil saaksid inimesed vett kätte, asetades seadme õue, ilma et oleks vaja täiendavat energiatarbimist.

Hüdrogeel võib toota 3.5–7 kilogrammi vett geelimaterjali kilogrammi kohta, olenevalt niiskustasemest. Selle uuringu eristab hüdrogeeli kohanemisvõime mikrogeelideks, mis suurendab oluliselt vee kogumise ja vabastamise kiirust ja tõhusust. Muutes hüdrogeeli mikrosuuruses osakesteks, on teadlased välja töötanud ülitõhusa sorbendi, mis võib märkimisväärselt suurendada vee tootmist mitme igapäevase tsükli kaudu.

Tehnoloogia suurendamine on järgmine oluline samm. Teadlased kavatsevad muuta oma leiud odavaks kaasaskantavaks lahenduseks puhta joogivee loomiseks, mida saab kasutada kogu maailmas. See areng võib olla elumuutev elanikkonna jaoks, kellel puudub põhiline juurdepääs puhtale veele, näiteks Etioopias, kus peaaegu 60% elanikkonnast seisab silmitsi selle väljakutsega.

Tehnoloogia tulevikuplaanid hõlmavad mikrogeelide konstrueerimise optimeerimist, et tõhusust veelgi parandada. Teadlased uurivad ka orgaaniliste materjalide kasutamist tootmiskulude vähendamiseks. Siiski on jätkuvalt väljakutseid sorbendi tootmise mahu suurendamisel ja toote vastupidavuse tagamisel. Lisaks tehakse jõupingutusi, et luua seadmest kaasaskantavaid versioone erinevate rakenduste jaoks.

See läbimurre võib pakkuda veepuudusest mõjutatud piirkondadele lootust. Võimalus muuta kuum õhk päikeseenergia abil joogiveeks viib meid sammukese lähemale jätkusuutlikule lahendusele, mis võib leevendada veepuuduse probleeme kogu maailmas.

Allikas:

Proceedings of the National Academy of Sciences