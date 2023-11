Põnevus algab: Steami musta reede allahindlused on siin!

Pikisilmi oodatud Steami musta reede müük on ametlikult alanud, pakkudes mängijatele nädala pikkust ekstravagantsust suurepäraste pakkumistega paljude populaarsete mängude osas. Alates kell 6 GMT / 8 CEST / 10:1 PT / 28:XNUMX ET, tõotab allahindlus tulla mänguhuvilistele üle maailma. See kauaoodatud üritus kestab kuni XNUMX. novembrini, pakkudes mängijatele eelseisval pühadehooajal piisavalt aega oma lemmikajaviiteks.

Kui soodushinnaga mängude täielik nimekiri avalikustatakse alles siis, kui müük algab, siis Steam on põneva treileri kaudu andnud meile ahvatleva pilgu, mida oodata. Koosseis on muljetavaldav segu armastatud klassikast ja hiljutistest kassahittidest. Vanemad pärlid, nagu Terraria ja Hunt: Showdown, jagavad rambivalgust koos uuemate väljaannetega, nagu The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ja Starfield, pakkudes mitmekesist valikut igale mängumaitsele.

Kuna hiljuti lansseeriti väga nõutud Steam Deck OLED, mis on äratanud pihuarvutite mänguhuviliste huvi, vaatavad paljud innukalt müügile, et saada populaarse seadmega ühilduvate mängude võimalikke allahindlusi. Samuti on oodata seadme enda võimalikke allahindlusi, kuna mängijad ootavad oma mängukogemuse täiustamist selle tipptasemel pihuarvutiga.

Uuemate pealkirjade, nagu Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ja Call Of Duty: Modern Warfare 3, kaasamine müügile on endiselt ebakindel. Varasemad müügid on viimastel väljaannetel andnud erinevaid tulemusi, mõned neist on täielikult välja jäetud või said võrreldes teiste väljaannetega minimaalseid allahindlusi. Ootused on aga suured, sest mängijad ootavad innukalt teadaannet nende ihaldatud mängude saadavuse ja võimalike allahindluste kohta.

Kui mänguringkond tähistab Steami musta reede müügi saabumist, täitub põnevus. Ahvatlevate pakkumiste, allahindluste ja fantastilise mängude valikuga võimaldab see üritus mängijatel laiendada oma raamatukogusid ja avastada uusi seiklusi ilma panka rikkumata. Olge valmis haarama oma lemmiklugusid ja asuge põnevatele digireisidele, mis pakuvad teile meelelahutust kogu pühadehooajal ja pärast seda!

Korduma kippuvad küsimused

1. Millal algavad Steami musta reede müügid?

Steami musta reede müük algab täna ja algab kell 6 GMT / 8:10 CEST / 1:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Kui kaua Steami musta reede allahindlused kestavad?

Müük kestab täpselt ühe nädala ja lõpeb 28. novembril samal ajal, kui see algas.

3. Milliseid mänge võime müügil näha?

Kuigi müügis osalevate mängude täielik nimekiri avalikustatakse alles siis, kui see algab, on Steami välja antud treiler andnud ülevaate mõnest mängust, nagu Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Mees: Miles Morales ja Starfield.

4. Kas Steam Deck OLED on soodusmüügi ajal allahinnatud?

Steam Deck OLED-i enda allahindlusi ei ole kinnitatud, kuid paljud mängijad loodavad võimalikele hinnaalandustele, mis parandaksid nende mängukogemust.

5. Kas uuemad pealkirjad nagu Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ja Call Of Duty: Modern Warfare 3 sisalduvad müügis?

Jääb ebakindel, kas uuemad pealkirjad on müügi osaks, kuna eelmine müük on viimaste väljaannete puhul näidanud erinevaid tulemusi. Mängijad ootavad aga huviga kõiki teateid nende saadavuse ja võimalike allahindluste kohta.