PUBG mobiilivärskendus 2.8: ootavad põnevad muudatused ja täiustused

PUBG Mobile'i uusim osa, versioon 2.8, toob kaasa põnevaid muudatusi ja täiustusi mängukogemuses. Alates uuendatud tulirelvadest kuni uue lähivõitlusrelva kasutuselevõtuni – see värskendus tõotab vürtsitada mängijate lahinguväljasid üle kogu maailma.

Värskenduse üks põhifunktsioone on teatud tulirelvade ja nende manuste kapitaalremont. Famas saab värske 3D-mudeli ja uuendatud statistika, muutes selle suurepäraseks relvaks, mis on saadaval ainult Air Drop esemena. Vahepeal ei ole AUG enam Air Drop relv, mistõttu peavad mängijad seda kaardilt otsima. Need muudatused pakuvad mängijatele intrigeerivat valikut AUG ja M416 vahel.

Tutvustame pistoda – uut lähivõitlusrelva, mis on saadaval kõigil kaartidel. Selle varustamine avab uued animatsioonid haarde liigutuste ja rünnakute jaoks ning temaatiliste režiimide erisoodustused. Dagger teeb suuremat kahju PvE vaenlastele, sealhulgas neile, keda kohtab Metro Royale režiimis.

ACE32 fännidel on hea meel teada saada, et nende kogemust selle tulirelvaga on värskenduses täiustatud. Horisontaalset tagasilööki on vähendatud ja tulistamisanimatsiooni on viimistletud, mille tulemuseks on sujuvam ja stabiilsem pildistamiskogemus.

Taktikalise püssirohutööriista lisand, mis lisab võitlusstrateegiale sügavust, teeb oma debüüdi. Püssirohuga kinnitatud poldid põhjustavad nüüd kokkupõrkel hilinenud plahvatuse, pakkudes mängijatele võimalust oma vaenlased loominguliselt kõrvaldada.

Suhtlemine on PUBG Mobile'is ülioluline ja värskendus tutvustab nutikat häälmärgistusfunktsiooni. Kui see on lubatud, teatab süsteem suuliselt märgitud asukoha nime, mis parandab meeskonna koordineerimist. Asukohateave saadetakse vestluses ka tekstisõnumina, tagades sujuva suhtluse meeskonnaliikmete vahel.

Kohandamise osas saavad mängijad nüüd valida, kas vaatavad kaaslased on matšide ajal nähtavad või peidetud. See valik võimaldab mängijatel kohandada oma kogemusi vastavalt oma eelistustele, olgu selleks siis keskendunud võitlus või interaktiivne suhtlus.

Kõigi nende põnevate muudatustega toob PUBG Mobile Update 2.8 lahinguväljadele värsket põnevust ja uuenduslikke funktsioone. Alates uuendatud tulirelvadest kuni pistoda ja taktikalise püssirohuriista kasutuselevõtuni võivad mängijad oodata kaasahaaravat ja kaasahaaravat mängukogemust. Seega värskendage mängu, sukelduge uutesse funktsioonidesse ja asuge PUBG Mobile'i maailmas tegevusterohketesse seiklustesse.

Allikad:

– Sportskeeda uudistes „PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air dropped AUG & Famas Revamp”