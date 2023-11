Uus pealkiri: Linnutee galaktika keskuse saladuste lahtiharutamine

Meie Linnutee galaktika keskpunkt on endiselt lummav ja mõistatuslik teadusuuringute objekt. NASA James Webbi kosmoseteleskoop on sellest piirkonnast jäädvustanud vapustava foto, pakkudes meile pilguheit meie galaktilise kodu südamesse. See kütkestav pilt paljastab 5 miljonist tähest koosneva tiheda parve, mis särab suurepäraselt keset Linnutee tohutut avarust.

Teadlasi on see piirkond juba pikka aega huvitanud, viidates sellele sageli kui meie galaktika "südamelöögile". Selle piirkonna südames asuva ülimassiivse musta augu lähedus võib seletada selle intensiivset tegevust. Maast umbes 300 valgusaasta kaugusel paiknev massiivne must auk avaldab uskumatut gravitatsioonijõudu, mis muudab lähedalasuvad prototähed tõelisteks tähtedeks. Need noored tähed, mida tuntakse prototähtedena, arenevad kiiresti pimestavateks taevakehadeks, mis on mitu korda suuremad kui meie enda päike.

Enne James Webbi teleskoobi teedrajavaid vaatlusi võisid teadlased ainult spekuleerida selles piirkonnas peituvate keerukuse üle. Teleskoobi arenenud tehnoloogia kõrge eraldusvõimega kujutised ja tundlikkus võimaldavad teadlastel selle galaktikakeskuse saladusi enneolematu täpsusega uurida ja lahti mõtestada. Iga avastusega liiguvad teadlased lähemale protsesside mõistmisele, mis juhivad tähtede teket ja arengut Linnutee südames.

FAQ:

K: Mida James Webbi kosmoseteleskoop jäädvustas?

V: James Webbi kosmoseteleskoop jäädvustas Linnutee galaktika keskpunktist märkimisväärse foto.

K: Mitu tähte on selles piirkonnas?

V: Pildil on umbes 5 miljonist tähest koosnev kobar.

K: Mis on selle piirkonna tähtsus?

V: Teadlased usuvad, et see piirkond, mida tuntakse galaktika südamelöögina, võlgneb oma aktiivsuse tänu selle lähedusele ülimassiivsele mustale augule.

K: Kui kaugel on keskne must auk Maast?

V: Ülimassiivne must auk asub Maast umbes 300 valgusaasta kaugusel.

K: Millised muutused toimuvad musta augu lähedal?

V: Musta augu intensiivne gravitatsiooniline tõmbejõud põhjustab lähedalasuvate prototähtede arenemise täielikult moodustunud tähtedeks.