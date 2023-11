Surmaga lõppenud kokkupõrgetes osalenud NHS-i juhi uued karistusalternatiivid

By

Noore mootorratturi ja värske isa surma eest vastutav NHS-i vanemjuht pääses napilt vanglast, saades selle asemel üldkasuliku töö ja katseaja kombineeritud määruse. Leiti, et Southern Health Trusti abidirektor Monica McAlister põhjustas Matthew Arnoldi surma, sõites Dromores Lurgani teel hooletult. Kuigi kohtunik Gordon Kerr KC arvas, et kaheksakuuline vanglakaristus oli õigustatud, langes karistus alla 12 kuu, mistõttu oli vaja kaaluda alternatiivseid võimalusi.

Kohtunik Kerr tunnistas, et McAlister otsustas eelistada tööga seotud kõnet ohutule juhtimisele, mis viis potentsiaalselt ohtliku manöövrini. Siiski võttis ta arvesse ka mitmeid tegureid, mis mõjutasid tema otsust kombineeritud tellimuse kasuks. Nende tegurite hulka kuulusid McAlisteri varajane süü tunnistamine, tema ilmselge kahetsus ning tema kiiduväärt töökogemus ja taust. Matthew Arnoldi perekond väljendas ka oma vihkamist McAlisteri vastu, aidates otsusele veelgi kaasa.

Selle tulemusena teenib McAlister 50 tundi üldkasulikku tööd ja saab 12-kuulise katseaja. Selle alternatiivse karistusmeetodi eesmärk on panna ta oma tegude eest vastutama, võimaldades samal ajal kogukonda positiivselt panustada. Kohtunik rõhutas Matthew Arnoldi surma laastavat mõju tema emale ja naisele, nagu on väljendatud nende ohvrite mõju avaldustes. Nad rõhutasid oma usule tuginemist ja vihkamise puudumist McAlisteri vastu, selle asemel uskudes, et tema tegude tagajärgedega elamine oleks piisav karistus.

Surmaga lõppenud õnnetus juhtus Lurgani tee ja Blackskull Roadi ristmikul, kui McAlisteri Toyota Avensis sõitis välja Arnoldi vastutuleva Ducati mootorratta teele. Vaatamata töövälise perearsti ja teiste pealtnägijate kohesele abile kaotas Arnold traagiliselt oma elu. McAlisterile antud kombineeritud korralduse eesmärk on käsitleda juhtumi õiglust, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kahetsus, üldkasulik töö ja rehabilitatsioon. See toob esile võimaliku muutuse karistuse määramise alternatiivides juhtumite puhul, mis on seotud surmaga lõppenud hooletu juhtimisega.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Millise alternatiivse karistuse sai Monica McAlister?

Surmaga lõppenud kokkupõrkes osalenud NHS-i vanemjuhile Monica McAlisterile määrati 50-tunnine üldkasulik töö ja 12-kuuline katseaeg.

2. Millised tegurid mõjutasid kohtuniku otsust valida vanglakaristuse asemel kombineeritud määrus?

Kohtunik võttis arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas McAlisteri varajane süü tunnistamine, tema kahetsus, töökogemus ning perekonna andestusavaldus ja vihkamise puudumine tema vastu.

3. Kuidas kokkupõrge toimus?

Kokkupõrge leidis aset, kui McAlisteri sõiduk Toyota Avensis sõitis Lurgani tee ja Blackskull Roadi ristmikul ristmikult Matthew Arnoldi vastutuleva Ducati mootorratta teele.

4. Kuidas Matthew Arnoldi perekond kohtuotsusele reageeris?

Oma ohvrite mõjuavaldustes väljendasid Matthew Arnoldi ema ja naine oma usku ja väitsid, et nad ei vihka McAlisterit. Nad usuvad, et tema tegude tagajärgedega elamine on piisav karistus.