Hawked: paljutõotav uus seiklus ootab

Kas olete valmis asuma põnevale teekonnale, mis on täis põnevaid tegevusi ja ütlemata aardeid? Olge valmis, sest Hawked tuleb Steami varajasele juurdepääsule 30. novembril! MY.GAMESi poolt välja töötatud kolmanda isiku väljavõttega tulistamismäng tõotab kaasahaaravat mängukogemust, mis hoiab teid oma istme äärel.

Mängus Hawked on mängijatel võimalus elaval ja mõistatuslikul saarel navigeerida koos seiklejatega. Iga keerdkäiguga ootavad ees põnevad väljakutsed ja võimalused. Alates keeruliste mõistatuste lahendamisest kuni südamepekslevate lahinguteni tohutute vaenlastega – iga teie samm viib teid lähemale hindamatu saagi ja aare avastamisele.

Osalege äsja väljakuulutatud Renegade Rally kampaanias ja asuge koos sõpradega sellele eepilisele seiklusele. Kampaanias osaledes ei ole teil mitte ainult võimalus teenida põnevaid auhindu, vaid ka võimalus võita eriauhindu, mis hõlmavad eluaegset esmaklassilist valuutat. Kujutage ette kõiki võimalusi, mis teid ootavad, kui avastate Hawkedi tohutuid maastikke ja naudite selle kütkestavat mängumehaanikat.

Kuigi Steam Early Access versioon Hawked on kohe nurga taga, peavad konsoolimängijad ootama 2024. aasta alguseni, et põnevas tegevuses osaleda. Kuid võite olla kindlad, ootamine on seda väärt! Arendajad on pühendunud parima võimaliku mängukogemuse pakkumisele, tagades, et iga platvorm saab sujuva ja lihvitud versiooni.

Nii et olge valmis, koguge oma sõbrad kokku ja valmistuge unustamatuks seikluseks, mille sarnast pole kunagi varem. Hawked on seatud oma põneva mänguviisi, kaasahaarava maailma ja kütkestava süžeega žanri uuesti määratlema. Kas vastate kõnele ja saate legendaarseks maadeavastajaks? Valik on sinu.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on Hawked?

V: Hawked on MY.GAMESi välja töötatud kolmanda isiku väljavõtteline tulistamismäng, mis pakub põnevat mängukogemust, kus mängijad ühinevad elava saare avastamiseks, mõistatuste lahendamiseks, vaenlaste alistamiseks ning väärtuslike rüüste ja aardete avastamiseks.

K: Millal on Hawked Steam Early Accessis saadaval?

V: Hawked on Steam Early Accessis saadaval alates 30. novembrist.

K: Millal Hawked konsoolidele välja tuleb?

V: Hawkedi konsooli väljalaset on oodata 2024. aasta alguses.

K: Mis on Renegade Rally kampaania?

V: Renegade'i ralli kampaania on Hawkedi reklaamiüritus, kus mängijad saavad registreeruda, et saada auhindu ja võita eriauhindu, sealhulgas eluaegset esmaklassilist valuutat.

K: Kas ma saan Hawkedit oma sõpradega mängida?

V: Jah, Hawked pakub mitme mängijaga koostööfunktsiooni, mis võimaldab teil teiste mängijatega koostööd teha ja koos seiklust alustada.