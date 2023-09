Kuulujutud Grand Theft Auto VI failisuurus ja mängu pikkus on murettekitav

Oodatud Grand Theft Auto VI väljalase on pannud fännid innukalt ootama kõiki Rockstar Gamesi uudiseid või uuendusi. Kuigi mäng on alles arendusjärgus, on teabepuudus põhjustanud fännide seas pidevaid kuulujutte ja spekulatsioone.

Üks hiljutine kuulujutt, mis on tähelepanu pälvinud, on väide, et GTA VI-l on tohutu failimaht 750 GB ja mängu pikkus umbes 400 tundi. See on tekitanud muret mängijate, eriti nende jaoks, kellel on konsooli salvestusruum piiratud.

Kuulujuttude failisuurus on nii arvuti- kui ka konsoolimängijate jaoks tõsine probleem. PS5-l on näiteks 825 GB SSD sisemine kõvaketas, kuid pärast süsteemifailide jaoks ruumi reserveerimist jääb mängijatele alles vaid 667 GB. Kuulujutud GTA VI failimaht ületab selle arvu enam kui 80 GB võrra. Kui Xbox Series X salvestusmaht on veidi suurem, 1 TB, on olukord endiselt pingeline, eriti 512 GB SSD-kõvakettaga Series S mudeli puhul.

Selle võimaliku salvestusprobleemi lahendamiseks peaksid mängijad investeerima PS5 jaoks täiendavasse SSD sisemällu või Xbox Series X|S SSD laienduskaarte.

Kuigi need kuulujutud tekitavad mängijate seas muret, on oluline, et nendesse suhtutaks soolaga, kuni need kinnitatakse. Tundub ebatõenäoline, et Grand Theft Auto VI vajaks nii tohutult salvestusruumi. Sellegipoolest toob see esile potentsiaalsed väljakutsed, millega mängijad võivad silmitsi seista kasvavate failisuuruste ja piiratud salvestusvõimalustega.

Kuna fännid ootavad Grand Theft Auto VI väljaandmist, on selge, et salvestusmaht on paljude mängijate jaoks oluline. Olenemata sellest, kas kuulujutud peavad paika või mitte, loodetakse, et arendajad leiavad viise failide suuruse optimeerimiseks, ilma et see kahjustaks mängu kvaliteeti või pikkust.

Allikad:

- GTA 6 uudised (Twitter)