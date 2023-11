ChatGPT on lähedal Turingi testi läbimisele, kuid jääb lühikeseks, ütlevad teadlased

Tehisintellekti keelemudel ChatGPT on pälvinud märkimisväärset tähelepanu oma võimele osaleda vestlustes, mis kõlavad märkimisväärselt inimlikult. Kaks San Diego California ülikooli teadlast on aga kindlaks teinud, et kuigi ChatGPT on peaaegu Turingi testi läbimisele, jääb see lõpuks alla.

Uuringus pealkirjaga "Kas GPT-4 läbib Turingi testi?" avaldati arXivi eelprintserveris, Cameron Jones ja Benjamin Bergen uurisid ChatGPT toimivust vestluste loomisel, mis võivad osalejaid petta ja arvata, et nad vestlevad inimesega. Nad viisid läbi "mänge", kus osalejad suhtlesid kas inimese või GPT mudeliga ja neil paluti tuvastada, kummaga nad suhtlevad.

Tulemused näitasid, et GPT-4 pettis osalejaid edukalt 41% juhtudest, samas kui eelmine versioon, GPT-3.5, saavutas pettuse määra vaid 5% kuni 14%. Huvitav on see, et inimestest osavõtjad suutsid teisi oma inimlikkuses veenda vaid 63% katsetest.

Jones ja Bergen jõudsid järeldusele, et ChatGPT ei läbi Turingi testi, mis näitab, et sellel on endiselt piiranguid väljundi genereerimisel, mida ei saa eristada inimeste vastustest. Siiski rõhutasid nad Turingi testi jätkuvat olulisust raamistikuna masinate dialoogi tõhususe hindamiseks ja inimeste strateegiate mõistmiseks AI-seadmetega kohanemiseks.

Teadlased tõid esile ka võimalikud tagajärjed, kui AI mudelid veenvalt inimestena esinevad. 41% edukuse korral võib tehisintellekti mudelite pettus avaldada märkimisväärset sotsiaalset ja majanduslikku mõju, eriti olukorras, kus kasutajad on vähem teadlikud, et nad võivad masinaga suhelda.

Lisaks tuvastati uuringus tegurid, mida osalejad arvestasid, kui otsustasid, kas nad suhtlevad inimeste või masinatega. Tehisintellekti loodud vestluste tuvastamisel mängisid olulist rolli formaalsus, mitteametlikkus, sõnalisus, grammatika, kirjavahemärgid ja üldsõnalised vastused.

Kuna AI mudelid nagu ChatGPT arenevad edasi ja muutuvad sujuvamaks, rõhutasid teadlased vajadust jälgida nende arengut ja töötada välja strateegiad pettuse leevendamiseks.

