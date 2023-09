Google avab Mountain View's külastajakogemuse

By

Google kavatseb avada Google Visitor Experience'i oma peakorteris Californias Mountain View's. Uue sihtkoha eesmärk on pakkuda külastajatele võimalust kogeda Google'i ja selle kohalikku kogukonda. Külastajate kogemus asub ettevõtte telgitaolises “Gradient Canopy” büroohoones, mida varem tunti Charleston Easti nime all.

Google Visitor Experience sisaldab mitmesuguseid mugavusi, sealhulgas Google Store'i, kus külastajad saavad Pixeli riistvaratoodete kohta teavet saada ja neid osta. See on kolmas Google Store'i asukoht pärast Chelsea ja Williamsburgi asukohta New Yorgis.

Lisaks hõlmab külastajate kogemus avalikku kohvikut nimega "Café @ Mountain View", mis pakub külastajatele ruumi lõõgastumiseks ja suupistete nautimiseks. "The Plaza" pakub külastajatele välikunsti, üritusi ja muud programmi.

Kohapeal on ka "The Huddle", ruum, mis on pühendatud kohalike kogukondade ürituste ja mittetulunduslike tegevuste korraldamisele. Lisaks tutvustab ja toetab kohalikke ettevõtteid hüpikpood.

Praegu saavad Google'i ülikoolilinnaku külastajad saada vaid piiratud kasutuskogemust, ametlikku kingipoodi pole saadaval. Uus Google Visitor Experience pakub täielikku asendust, mille eesmärk on pakkuda külastajatele kõikehõlmavat ja kaasahaaravat kogemust.

Google Visitor Experience avatakse 12. oktoobril, pakkudes kõigile külastajatele Google'i kogemust.