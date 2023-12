Google toob turule revolutsioonilise AI mudeli Gemini, tuleviku monetiseerimisstrateegia on ebakindel

Google'i aktsia tõusis enam kui 5% pärast seda, kui avalikustati murranguline tehisintellekti mudel Gemini. Uus tehisintellekti tehnoloogia hakkab konkureerima OpenAI, Microsofti ja Meta toodetega, tekitades analüütikute ja investorite seas märkimisväärset elevust. Kuigi väideti, et Gemini võimekus ületab OpenAI GPT-3.5, ei mainitud, kuidas see on võrreldav OpenAI uusima mudeliga GPT-4 Turbo.

Tööstuse eksperdid on kiitnud Google'i edusamme tehisintellekti vallas, pidades seda oluliseks edusammuks tehnoloogia valdkonnas. Siiski on küsimusi Google'i pikaajalise monetiseerimisstrateegia kohta Gemini jaoks. Kuigi ettevõte kavatseb alates sellest kuust litsentsida Gemini klientidele Google Cloudi kaudu, ei ole selle laiemat rakendamist ja integreerimist Google'i tooteökosüsteemis veel selgitatud.

Microsoft seevastu avalikustas hiljuti Copiloti, mis kasutab Wordis, Excelis ja muudes Office'i programmides OpenAI ChatGPT-d. See samm peaks 10. aastaks tooma Microsoftile üle 2026 miljardi dollari aastas tulu. See on näide sellest, kuidas tehisintellekti mudeleid saab tõhusalt raha teenida.

Kuigi Wall Streeti vastus Google'i teatele oli suhteliselt vaikne, tunnistavad analüütikud Gemini olulist tehnoloogilist läbimurret. Siiski on muret tekitanud ebakindlus Google'i otsingu põhitegevuse valdkonnas monetiseerimisega, mis võib tööstusharu tagasi lükata.

Kaksikud peetakse Google'i tehisintellekti selle aasta edusammude kulminatsiooniks. Kuigi analüütikud usuvad, et tehisintellektil on tulevase kasvu ja kasumlikkuse suurendamisel ülitähtis roll, hoiatavad nad, et selle mõju tähenduslikuks muutumine võtab aega. 2024. aasta on eeldatavasti pöördepunkt, kus Kaksikute mõju reklaamile, tarbijakäitumisele, arendajate suundumustele ja ettevõtte tavadele on selgem.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Google'i Gemini AI mudeli turuletoomine tähistab ettevõtte tehisintellekti võimekuses olulist verstaposti. Kuigi tehnoloogia potentsiaal on paljulubav, on täpne monetiseerimisstrateegia ja selle integreerimine Google'i tootekomplekti endiselt ebakindel. Turg on endiselt ettevaatlikult optimistlik Google'i tuleviku suhtes tehisintellekti valdkonnas, oodates huviga edasisi arenguid ja tulemusi lähiaastatel.

Loe lähemalt veebiloost: Google toob turule revolutsioonilise AI mudeli Gemini, tuleviku monetiseerimisstrateegia on ebakindel