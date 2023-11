Google Pixel 8 vs 8 Pro: nüansirikaste erinevuste paljastamine

Kui rääkida Google Pixel 8 duost, siis pole kahtlustki, et selle aasta mudelid toovad võrreldes eelkäijatega olulisi täiustusi. Kuigi disain jääb samaks, pakuvad Pixel 8 ja 8 Pro uut kaamera riistvara, täiustatud ekraane, kiiremat laadimisvõimalust ja võimsamat kiibikomplekti täiustatud AI-võimalustega. Veelgi enam, need seadmed on esimesed Pixeli telefonid, mis pakuvad märkimisväärset seitse aastat täielikku tarkvaratuge, muutes need paljudele tarbijatele kaalukaks valikuks. Kui aga proovite nende kahe vahel otsustada, on mõned nüansirikkad erinevused, mis väärivad põhjalikumat tähelepanu.

Suurus ja kaal on Pixel 8 ja 8 Pro peamised eristavad tegurid. Kui eelistate kompaktset lipulaeva telefoni, on vanilje Pixel 8 eelkäijatest väiksem ja pakub mugavat ühe käega kasutuskogemust. Teisest küljest sobib Pixel 8 Pro neile, kes soovivad täissuuruses lipulaeva, ehkki see võib mõne kasutaja jaoks olla pisut kohmakas.

Ekraani osas on Pixel 8 Pro juhtpositsioonil. Mõlemal seadmel on eelmiste mudelitega võrreldes täiustatud kuvad ja 120 Hz värskendussagedus. 8 Pro astub aga sammu edasi oma LTPO OLED paneeliga, mis võimaldab 1–120 Hz teralist värskendussageduse juhtimist, aidates kaasa aku pikenemisele. 8 Pro ekraan on ka otsese päikesevalguse käes pisut heledam ja suurema eraldusvõimega.

Mis puutub aku kasutusaega, siis üllatavalt toimivad nii Pixel 8 kui ka 8 Pro sarnaselt. Vaatamata sellele, et 8 Pro-l on suurem aku, on aku üldise kasutusea erinevus marginaalne. 8 Pro kõrgem kõne- ja veebisirvimise käitusaeg tõstab veidi selle aktiivse kasutamise skoori.

Laadimiskiiruse osas on mõlemal seadmel varasemate Pixeli mudelitega võrreldes kiirem laadimisvõimalus. Väiksem Pixel 8 pakub 27 W kiirlaadimist ja 18 W juhtmevaba laadimist, 8 Pro aga kuni 30 W juhtmega laadimisega ja 23 W juhtmevaba laadimisega. Reaalses testimises ületab Pixel 8 laadimiskiiruse osas oma analoogi veidi.

Kui rääkida jõudlusest, siis nii Pixel 8 kui ka 8 Pro on uue Google Tensor G3 kiibistikuga, mis pakub täiustatud AI-võimalusi ja suuremat töötlemata jõudlust. Kuigi seadmed jagavad sama riistvara, võimaldab Pixel 8 madalam eraldusvõime teatud ekraanil kuvatavates võrdlusnäitajates ületada 8 Pro.

Lõppkokkuvõttes sõltub Pixel 8 ja 8 Pro vahel valimine teie isiklikest eelistustest suuruse, ekraani, aku kasutusaja ja laadimiskiiruse osas. Mõlemad seadmed pakuvad erakordset nutitelefoni kasutuskogemust, kuid on oluline kaaluda nüansilisi erinevusi, et leida oma vajadustele ideaalne sobivus.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Millised on peamised erinevused Google Pixel 8 ja 8 Pro vahel?

V: Peamised erinevused hõlmavad suurust, ekraanitehnoloogiat, aku kasutusaega ja laadimiskiirust. Pixel 8 on väiksem ja kompaktsem, samas kui 8 Pro pakub suuremat LTPO OLED-tehnoloogiaga ekraani. Üldine aku tööiga on sarnane, kuid 8 Pro-l on pisut pikem kõne- ja veebisirvimisaeg. Laadimiskiirus on 8 Pro puhul kiirem.

K: Millisel Pixeli telefonil on parem jõudlus?

V: Nii Pixel 8 kui ka 8 Pro kasutavad sama Google Tensor G3 kiibikomplekti, mille tulemuseks on sarnane jõudlus. Siiski võib Pixel 8 oma madalama eraldusvõime tõttu ekraanil kuvatavates võrdlusnäitajates ületada 8 Pro.

K: Kas saate mõlemat Pixeli telefoni juhtmevabalt laadida?

V: Jah, nii Pixel 8 kui ka 8 Pro toetavad juhtmevaba laadimist. Pixel 8 pakub 18 W juhtmevaba laadimist, 8 Pro aga 23 W juhtmevaba laadimist.

K: Kui kaua Pixel 8 duo tarkvaravärskendusi saab?

V: Pixel 8 duo on esimene Pixeli telefon, mis pakub seitsme aasta pikkust täielikku tarkvaratuge. See tähendab, et nad peaksid saama Androidi värskendusi kuni Android 21-ni, tagades tarkvara pikaajalise kasutuskogemuse.