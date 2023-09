Google seisab silmitsi monopolivastase prooviversiooniga otsingumootori domineerimise üle

Google'ile esitatakse väljakutse USA monopolivastases kohtuprotsessis, kuna föderaalsed regulaatorid üritavad selle Interneti-impeeriumit lammutada. Järgmise 10 nädala jooksul esitavad föderaaladvokaadid ja osariigi peaprokurörid tõendeid selle kohta, et Google võltsis turgu enda kasuks, rikkudes Shermani seadust, muutes oma otsingumootori erinevates kohtades ja seadmetes vaikevalikuks. Kohtuprotsessi käigus tehakse kindlaks, kas Google rikkus seadust ja kui jah, siis milliseid samme tuleks tehnoloogiahiiglase ohjeldamiseks astuda.

Justiitsministeerium esitas hagi peaaegu kolm aastat tagasi, süüdistades Google'it oma Interneti-otsingu domineerimise kasutamises konkurentide ees ebaõiglase eelise saamiseks. Valitsus väidab, et Google maksab igal aastal miljardeid dollareid, et olla vaikeotsingumootor sellistes seadmetes nagu iPhone ja veebibrauserid, nagu Safari ja Firefox. Lisaks väidavad reguleerivad asutused, et Google on turgu ebaseaduslikult manipuleerinud, nõudes oma otsingumootori komplekteerimist nutitelefonidele mõeldud Androidi tarkvaraga.

Google väidab, et seisab silmitsi märkimisväärse konkurentsiga, ja toob näiteks otsingumootorid nagu Microsofti Bing ja veebisaidid nagu Amazon ja Yelp. Ettevõte omistab oma edu otsingumootori pidevale täiustamisele ja rõhutab, et inimesed otsustavad Google'i kasutada selle töökindluse ja jõudluse tõttu.

Katse tulemus võib Google'ile oluliselt mõjutada. Võimalikud tagajärjed hõlmavad ettevõtetele Google'i vaikeotsingumootoriks muutmise eest maksmise tava lõpetamist või Google'i tähelepanu kaotamist, kui ta satub juriidilistesse lahingutesse. Sarnane monopolivastane kohtuasi Microsofti vastu 1998. aastal tõi kaasa selle, et ettevõttel oli raskusi uute tehnoloogiatega kohanemisel, mis võimaldas Google'il tõusta esile.

Lisaks praegusele kohtuprotsessile seisab Google silmitsi ka monopolidevastase juhtumiga, mis on seotud tema reklaamitehnoloogiaga. Valitsus väidab, et Google monopoliseerib peamisi digitaalreklaamitehnoloogiaid, ja on väitnud, et Google peab võib-olla müüma osa oma reklaamitehnoloogia äritegevusest, et lahendada konkurentsivastase tegevusega seotud probleeme.

Allikad: justiitsministeerium, Euroopa Liidu regulaatorid.