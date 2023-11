Google'i ambitsioonikas plaan mängutööstusesse sisenemiseks

Mängutööstusesse sissemurdmisel olid Google'il suured unistused. Püüdes mängudes jalad alla saada, uuris tehnoloogiahiiglane erinevaid strateegiaid, sealhulgas tegi koostööd Tencentiga, et omandada märkimisväärne osalus kuulsas mänguarendajas Epic Games.

Mängude voogedastusplatvormi Stadia juhitud Google'i eesmärk oli turgu häirida ja tugevdada oma kohalolekut sisu infrastruktuuri investeeringuga. Algselt kaalus ettevõte Stadia jaoks kõrgetasemelisi tehinguid, kuid lõpuks otsustas ettevõte luua oma esimese osapoole siltide ja teha koostööd kolmandate osapoolte väljaandjatega.

Hiljutises kohtuasjas Epic Gamesi ja Google'i vahel selgus, et Stadia endine juht Phil Harrison pakkus välja intrigeeriva idee. Harrison soovitas Google'il teha Tencentiga koostööd ja osta ühiselt kõik Epic Gamesi aktsiad. Selline samm oleks andnud Google'ile suure eelise Fortnite'i kaasomandis. See mäng teenis 5.5. aastal hämmastavalt 2018 miljardit dollarit tulu, kinnitades sellega oma positsiooni selle aja ühe suurima mänguna.

Eduka tehingu puudumisel Tencentiga uuris Google ka võimalust omandada 20% osalus Epic Gamesis hämmastava 2 miljardi dollari eest. Kohtudokumentides näidati Google'i juhtide e-posti teel peetud vestlusi, mis valgustasid mänguplatvormi esialgseid ideid ja plaane.

Võimalikku omandamist või investeeringut Epic Gamesi peeti strateegiliseks sammuks Google'i haarde maksimeerimiseks tema erinevates teenustes. Phil Harrison rõhutas, kuidas Fortnite võib mängu vaatamisaja pikendamise kaudu Google'i YouTube'i platvormi kasvu soodustada. Lisaks võib investeering aidata Google'il viia miljoneid mängijaid Amazon Web Services'ist üle oma Google'i pilveplatvormile ja luua mängutööstuses tugev tugipunkt.

Kuigi Google'i plaanid siseneda mängutööstusesse Epic Gamesi kaudu, ei saanud teoks, näitas see ettevõtte kindlameelsust tugeva konkurentsiga turul endast märku anda. Praeguse seisuga kuulub Tencentile 40% osalus Epic Gamesis, Sony Corp.-le aga 5% osalus, kusjuures Epic Gamesi väärtus on üle 31 miljardi dollari.

FAQ

1. Mis on Stadia?

Stadia on Google'i välja töötatud pilvemänguplatvorm. See võimaldab kasutajatel voogesitada videomänge erinevates seadmetes, ilma et oleks vaja spetsiaalset mänguriistvara.

2. Mis on Epic Games?

Epic Games on tuntud videomängude arendaja ja kirjastaja, kes on tuntud populaarsete mängude, nagu Fortnite, Gears of War ja Unreal Tournament, loomise poolest.

3. Kes on Tencent?

Tencent on Hiina rahvusvaheline konglomeraat, mis on spetsialiseerunud erinevatele Internetiga seotud teenustele ja toodetele. See on üks maailma suurimaid videomängude ettevõtteid ja on tunnustatud kui suur tegija selles valdkonnas.

Allikas: The Verge