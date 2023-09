Goldman Sachs: majanduslik ebakindlus võib USA aktsiaid 2023. aastal mõjutada

Goldman Sachs hoiatab, et majandusväljavaadete ebakindlus võib USA aktsiatele jätkuvalt survet avaldada kogu 2023. aasta jooksul. Investeerimispank soovitab investoritel keskenduda aktsiatele, mis toovad aktsionäridele raha tagasi. Goldmani USA aktsiastrateegia juht David Kostin selgitab, et majanduskasvu ja inflatsiooniandmete voog võib lähikuudel tekitada aktsiaturul volatiilsust.

Ettevõte ennustab SKP kasvu aeglustumist, mis on tingitud sellistest teguritest nagu õppelaenu maksete taastamine ja kõrgemate hüpoteeklaenude intressimäärade mõju eluasemeturule. Goldman prognoosib SKP reaalkasvu langust neljandas kvartalis 1.3%-le kolmanda kvartali 3.1%-lt. Inflatsiooni osas pakub pank, et pärast mitmekuulist leevenemist võib inflatsioon uuesti kiireneda. THI, mis ei hõlma toidu- ja energiahindu, peaks 0.4. aasta jaanuaris tõusma 2024 protsendini juulis 0.2 protsendilt.

Goldmani ettevaatlikkus tuleneb investorite kindlustunde võimalikust langusest pehme maandumise stsenaariumi korral, mis võib ohustada riskimeeleolu ja aktsiahindu. Vastuseks sellele ebakindlusele soovitab investeerimispank keskenduda pigem dividendi- ja tagasiostuprogrammiga ettevõtete aktsiatele, mitte kapitalikulutustesse ning teadus- ja arendustegevusse investeerivate ettevõtete aktsiatele.

Goldman juhib tähelepanu, et ettevõtte rahatootluse korv, mis sisaldab 50 aktsiat, millel on 12 kuu kõrgeim tagasiostude ja dividendide tootlus, on alates 4. aasta algusest ületanud oma kapitalikulutusi ning teadus- ja arendustegevuse korvi 2022 protsendipunkti võrra. Märkimisväärsed aktsiad kogu raha tagastamise korvi hulka kuuluvad Tapestry, MGM Resorts ja Lowe's.

Vaatamata oodatavatele majandusandmete kõikumisele usub Goldman, et USA majanduslanguse tõenäosus on väga väike. Ettevõte on vähendanud oma majanduslanguse tõenäosust vaid 15%-ni, viidates võimalusele, et Föderaalreserv ei tõsta sellel kuul intressimäärasid ega pruugi seda üldse teha.

Goldmani eesmärk S&P 500 indeksi osas on aasta lõpus 4,500, mis on vaid 1% kõrgem reedesest sulgemisest. See prognoos on kõrgem kui keskmine prognoos 4,372 Wall Streeti 15 parima strateegi seas.

Allikas: CNBC

Mõisted:

Aktsiad: Aktsiad, tuntud ka kui aktsiad, esindavad ettevõtte omandiõigusi.

SKT kasv: Sisemajanduse koguprodukti (SKT) kasv viitab riigis toodetud kaupade ja teenuste koguväärtuse suurenemisele kindla perioodi jooksul.

Inflatsioon: Inflatsioon tähendab kaupade ja teenuste üldise hinnataseme tõusu majanduses teatud perioodi jooksul, mille tulemuseks on raha ostujõu vähenemine.

ICC: Tarbijahinnaindeks (CPI) mõõdab keskmist muutust hindades, mida tarbijad kaupade ja teenuste ostukorvi eest maksavad.

Dividend: Dividend on ettevõtte teenitud kasumi jaotamine oma aktsionäridele.

Tagasi ostma: Tagasiost ehk aktsiate tagasiost on siis, kui ettevõte ostab oma aktsiaid avatud turult, vähendades sellega käibel olevate aktsiate arvu.

Kapitalikulud: Kapitalikulud, mida sageli nimetatakse Capexiks, on rahalised vahendid, mida ettevõte kulutab selliste füüsiliste varade, nagu materiaalne põhivara ja seadmed, omandamiseks või uuendamiseks.

Teadus-ja arendustegevus: Teadus- ja arendustegevus (R&D) viitab tegevusele, mida ettevõte võtab ette uuenduste, täiustamise ja uute toodete, tehnoloogiate või protsesside arendamiseks.

