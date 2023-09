GE Aerospace arendab reaktiivmootorite kontrollimiseks ja remondiks ussilaadset robotit

GE Aerospace tutvustas oma uusimat uuendust robootikatehnoloogia vallas, arendades välja Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Sellel ussilaadsel robotil on potentsiaal muuta reaktiivmootorite kontrollimise ja parandamise viisi, minimeerides seisakuid ja pakkudes vähem invasiivseid lahendusi.

Sensiworm on spetsiaalselt loodud toimima täiendavate silmade ja kõrvade komplektina teenindusoperaatoritele, kui nad kontrollivad õhusõiduki mootorite keerulisi sisemisi osi. Sarnaselt pehme robootika edusammudele, mida kasutatakse patsientide minimaalselt invasiivsetes operatsioonides, võimaldab see tehnoloogia tehnikutel tõhusalt uurida ja parandada reaktiivmootoreid, kui need on veel tiival, ilma et oleks vaja neid lahti võtta.

Inchworm meenutav Sensiworm võib roomata mööda mootori erinevaid osi, sealhulgas pöörlevaid tuuleturbiini labasid. Varustatud iminapaga jalgadega, suudab see liikuda läbi takistuste ja jõuda kohtadesse, kuhu muidu poleks gravitatsiooni tõttu ligipääs. Robot on võimeline tuvastama ja mõõtma termotõkkekatete paksust, samuti tuvastama gaasilekkeid, pakkudes operaatoritele reaalajas andmeid ja reaalajas videovooge mootori igast nurgast.

GE Aerospace töötas välja Sensiwormi koostöös SEMI Flex Techiga, USA armee rahastatud avaliku ja erasektori koalitsiooniga, mis keskendub paindliku elektroonika edendamisele. Ettevõte ei ole aga esitanud üksikasju selle kohta, millises etapis on robot välja töötatud või millal robot praktiliseks kasutamiseks kasutusele võetakse.

Sellel murrangulisel tehnoloogial on potentsiaali märkimisväärselt vähendada lennukite hoolduse seisakuid ning parandada ülevaatuste ja remondi üldist tõhusust. Sensiwormiga on operaatoritel peaaegu piiramatu juurdepääs mootorite kontrollimiseks, tagades optimaalse jõudluse ja ohutuse ilma ulatuslikku lahtivõtmist vajamata.

