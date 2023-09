Google'i Gboard tutvustab sisu kvaliteedi parandamiseks korrektuuri funktsiooni

Google'i Gboard, mis on tuntud kui üks Androidi parimatest klaviatuuridest, on hiljuti lisanud põneva uue funktsiooni. Gboardi rakenduse uusim beetaversioon (v13.4) sisaldab nüüd generatiivsel tehisintellektil töötavat valikut Korrektuur, mis suudab kontrollida tekstide õigekirja-, grammatika- ja kirjavahemärkide vigu ning neid sujuvalt parandada. See lisamine välistab vajaduse kolmandate osapoolte teenuste, nagu Grammarly, järele.

9To5Google'i andmetel kuvatakse Gboardi tööriistaribal suvand Korrektuur. Suvandi puudutamisel töötleb funktsioon sisu ja pakub muudetud versiooni koos tuvastatud vigade parandamisega. Kasutajatel on võimalus asendada oma algne sisu muudetud versiooniga, puudutades nuppu Meeldib. Teise võimalusena võivad nad soovitusest loobuda, klõpsates nuppu Ei meeldi.

Lisaks korrektuuri valikule kuvab Gboard nupu „Paranda”. See nupp parandab vead automaatselt ilma muudetud versiooni näitamata või lubamata kasutajal soovitusega nõustuda või tagasi lükata. Kuid valikute „Korrektsioon” ja „Paranda” eristamine nõuab täiendavat selgitust.

Nupp „Paranda” ilmub algselt Gboardi tööriistaribale ja selle puudutamisel saavad kasutajad viipa, milles selgitatakse, et „korrektuurseks loetud tekst saadetakse Google'ile ja seda töödeldakse ajutiselt grammatika- ja kirjutamissoovituste loomiseks”. Kasutajad peavad enne funktsiooni kasutamist nõustuma nende tingimuste ja tingimustega.

Praegu pole teavet selle kohta, millal need uued funktsioonid Gboardi rakenduse stabiilses versioonis saadaval on. Generatiivsete AI-funktsioonide arendamine ja testimine nõuab tavaliselt palju aega ja vaeva, enne kui need avalikkusele avaldatakse. Loodetavasti lisab Samsung ka AI-toega funktsiooni, et parandada Samsungi klaviatuuri kirjutatud sisu kvaliteeti.

Allikad:

– 9To5Google