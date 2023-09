Galaxy S23 FE võib tuua tagasi S9 lilla lilla

Tulevane Galaxy S23 FE paljastab lekete ja kuulujuttude kaudu järk-järgult rohkem üksikasju. Värskeim teave viitab sellele, et Samsung võib järgmises Fan Editioni seadmes taas kasutusele võtta haruldase lilla tooni.

Vastavalt tootekoodidele, mida Samsung kasutab oma Galaxy telefonide jaoks, on Galaxy S23 FE jaoks saadaval vähemalt neli värvivalikut. Huvitaval kombel tundub, et üks neist värvidest on laenatud vanalt Galaxy S9-lt.

Eeldatakse, et Galaxy S23 FE tuleb grafiidist, valgest, laimi- ja lillast värvist. Lilla Galaxy S23 FE värvikood ühtib 9. aastal välja antud Galaxy S2018 jaoks kasutatud lilla lillaga.

Kuigi seda pole kinnitatud, on võimalik, et Galaxy S23 FE-l on eelkäijaga sama lilla varjund. See konkreetne värv on viimaste violetse või lilla varjundiga võrreldes vähem elav ja sellel on nõrk punakas alatoon. Seda võib kirjeldada kui peent burgundiat.

Lillale Galaxy S23 FE-le lõpliku ülevaate saamiseks peame ootama, kuni Samsung seadmest teatab või esimeste ametlike renderduste lekkimist. Arvestades olemasolevat teavet, on aga väga tõenäoline, et seade võtab Galaxy S9 viimistluse üle.

Mis puudutab ametlikku väljakuulutamiskuupäeva, siis kuulujutud viitavad sellele, et Samsung tutvustab Galaxy S23 FE-d enne aasta lõppu.

Allikad:

- GalaxyClub (Android Authority kaudu)