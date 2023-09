Fujifilm kuulutab välja uue peeglita kaamera GFX100 II madalama hinnaga

Fujifilm avalikustas X Summiti otseülekande ajal oma uusima keskformaadi peeglita lipulaeva kaamera GFX100 II. GFX100 II-l on mitu uut funktsiooni, sealhulgas uus sensor, objekti tuvastav autofookus ja täislaiuses 4K video. Kõige muljetavaldavam on see, et vaatamata nende funktsioonide lisamisele on kaamera hind 7,499 dollarit, mis on ligikaudu 2,500 dollarit vähem kui tema eelkäijal GFX100.

GFX100 II-l on võrreldes GFX100-ga kompaktsem korpus ja vertikaalne käepide on nüüd valikuline lisand. Kuid kaamera korvab oma väiksema suuruse täiustatud tehniliste kirjeldustega. See säilitab sama 102-megapikslise eraldusvõime ja sellel on 43.8 x 32.9 mm sensor, mis pakub 1.7 korda suuremat pinda kui 35 mm täiskaadersensor. Lisaks on uuel kaameral laiendatud ISO-vahemik 80–12,800 4 ja see salvestab täislaiuses 60K videot kiirusega XNUMX kaadrit sekundis.

Kiiruse osas kasutab GFX100 II viienda põlvkonna X-protsessorit Fujifilmi X-H2S ja X-H2 kaameratest. See võimaldab objekti tuvastamise autofookust ja võimalust salvestada 4:2:2 10-bitine Apple ProRes oma kahele SDXC või CFexpress Type-B mälukaardile. Kaamera tutvustab ka uusi videofunktsioone, sealhulgas objekti jälgimist videorežiimis ja võimalust saavutada 8K/30p salvestus.

Fotograafid hindavad GFX100 II uut 9.44 miljoni punktiga elektroonilist pildiotsijat, kiiret pildistamiskiirust kuni 8 kaadrit sekundis ja uue filmisimulatsiooni nimega Reala Ace kaasamist. Reguleeritav tagumine LCD-ekraan saab sarnaselt Fujifilm X-T5-ga kiiresti üles, alla või küljele kallutada. Sellel ei ole aga võimalust ise salvestamiseks ettepoole suunata.

Üldiselt on GFX100 II eesmärk muuta keskmise formaadiga fotograafia oma madalama hinnapunkti ja kaasaskantavama disainiga hõlpsamini kättesaadavaks. Kuigi see on endiselt kallis süsteem, pakub see murdosa kuludest võrreldes mineviku tipptasemel keskformaatkaameratega. GFX100 II pakub mitmekülgset lahendust fotograafidele, kes soovivad tegeleda keskmise formaadiga fotograafiaga.

Allikad:

- Fujifilm X Summit otseülekanne

– Antonio G. Di Benedetto artikkel The Verge