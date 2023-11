Frontegg avalikustab AWS Marketplace'is järgmise põlvkonna kliendiidentiteedi platvormi

By

Juhtiv kliendiidentiteedi platvorm Frontegg on teatanud oma uuendusliku lahenduse kättesaadavusest AWS Marketplace'is. See partnerlus võimaldab Fronteggi klientidel ja uutel potentsiaalsetel klientidel AWS Marketplace'i lihtsustatud hankeprotsessi ja kasutuspõhiste hinnakujundusvõimaluste kaudu hõlpsasti juurde pääseda platvormi tipptasemel võimalustele ja neid kasutada.

"Meie platvorm muudab kasutajahalduskogemuse revolutsiooniliseks, andes nii organisatsioonidele kui ka lõppkasutajatele mõjuvõimu," ütles Fronteggi kaasasutaja ja tegevjuht Sagi Rodin. „Toodes Fronteggi valdkonna juhtivale pilveturule, seame identiteedi- ja kasutajahalduses uue tööstusharu standardi. SaaS-i ettevõtted saavad meie täiustatud funktsioonide abil innovatsiooni kiirendada ja oma rakendusi kiiresti skaleerida. Tänu hiljutistele täiustustele ja meie kohalolekule AWS Marketplace'is oleme valmis jätkama kasvu.

Frontegg tutvustas hiljuti Frontegg Forwardi – uute funktsioonide komplekti, mis on loodud kasutaja- ja identiteedihalduse täiustamiseks, keskendudes kiirusele ja paindlikkusele. See hõlmab funktsiooni Hierarhiad, mis võimaldab kasutajatel luua keerukaid organisatsioonilisi struktuure, ja turvakomplekti, mis pakub reaalajas turbejärelevalvet, lõppkasutaja volitusi ja automaatset ohutuvastust. Lisaks pakub funktsioon Õigused organisatsioonidele kohandatud ja kontekstiteadlikke juhtelemente kasutajate juurdepääsuks, mis põhinevad rollidel ja õigustel. Lõpuks pakub funktsioon Signaalid tugevat analüüsi, et juhtida ennetavaid müügivõimalusi, riskide maandamise ja geograafilise laienemise teadmisi.

G2 Crowdi tunnustatud kõrgeima CIAM (Customer Identity and Access Management) platvormina pakub Frontegg terviklikku identiteedihaldusfunktsioonide komplekti. Alates sujuvatest liitumisvoogudest ja täiustatud kasutajaõigustest kuni tugeva autoriseerimise, rollihalduse, konto turvameetmete ja mitme üürilepingu toeni – varustab Frontegg SaaS-i ettevõtteid vajalike tööriistadega turvalisuse ja kasutajakogemuse parandamiseks.

Fronteggi uuendusliku kliendiidentiteedi platvormi kohta lisateabe saamiseks ja tasuta prooviversiooni saamiseks külastage nende AWS Marketplace'i lehte.

Allikas: GlobeNewswire.com

FAQ

Mis on Frontegg?

Frontegg on kliendi identiteediplatvorm, mis annab SaaS-i ettevõtetele võimaluse täiustada turvalisust ja kasutajakogemust terviklike identiteedihaldusfunktsioonide kaudu.

Mis on AWS Marketplace?

AWS Marketplace on veebikataloog, kus Amazon Web Servicesi (AWS) kliendid saavad oma ettevõtte toetamiseks leida, osta, juurutada ja hallata kolmanda osapoole tarkvara, teenuseid ja lahendusi.

Millised on Frontegg Forwardi põhifunktsioonid?

Frontegg Forward tutvustab mitmeid uusi funktsioone, sealhulgas hierarhiaid, mis võimaldavad kasutajatel luua keerulisi organisatsioonilisi struktuure, ja turvakomplekti, mis pakub reaalajas turvajärelevalvet, lõppkasutaja volituste suurendamist ja automaatset ohutuvastust. Lisaks pakub Frontegg Forward õigusi kohandatud kasutaja juurdepääsu juhtelementide jaoks ja signaale tugeva analüüsi jaoks.

Kuidas pääseda juurde Fronteggi tasuta prooviversioonile?

Fronteggi tasuta prooviversioonile juurdepääsu saamiseks külastage nende AWS Marketplace'i lehte ja järgige antud juhiseid.