Freesync vs G-Sync: mängumonitori lahingu lahtimurdmine

By

Kas AMD FreeSynci või Nvidia G-Synci logoga mängumonitorid on muutunud turul normiks. Mõlemad tehnoloogiad pakuvad muutuvat värskendussagedust, et tagada sujuv ja järjepidev mängimine. Kuid küsimus jääb: kumb on parem?

Toimivuse osas on AMD FreeSync ja Nvidia G-Sync rohkem sarnased kui erinevad. Need muutuva värskendussagedusega tehnoloogiad sünkroonivad monitori värskendussageduse seadme kaadrisagedusega, välistades ekraani rebenemise ja tagades sujuva mängu. Mõlemad lahendavad ka kaadri rütmihäireid, mis võivad põhjustada kogelemist. V-sünkroonimine on alternatiiv, kuid võib kaadrisagedust oluliselt vähendada. FreeSynci ja G-Synci käepideme raam langeb jõudlust ohverdamata.

Kuigi enamik FreeSynci või G-Synci toega ekraane ühilduvad mõlema tehnoloogiaga, on ka erandeid. Nvidia G-Sync ja G-Sync Ultimate nõuavad spetsiifilist riistvara ja töötavad ainult Nvidia GPU-dega. See patenteeritud lahendus töötab paremini madalamate värskendussageduste korral alla 40–48 Hz. Reaalse maailma stsenaariumide korral ei pruugi see eelis aga olulist mõju avaldada. Enamik kasutajaid teatavad positiivsetest kogemustest nii FreeSynci kui ka G-Synciga madalama värskendussagedusega.

Funktsioonide poolest on nii FreeSynci kui ka G-Synciga ühilduvad ekraanid suures osas identsed. Peamised erinevused tulenevad Nvidia G-Synci ja G-Sync Ultimate monitoridest, millel on laiema värskendussageduse toe jaoks patenteeritud riistvara. Kuid olukorrad, kus mäng töötab alla 48 kaadrit sekundis, kui adaptiivne sünkroonimine on sisse lülitatud, on haruldased. FreeSynci ja G-Synciga ühilduvad monitorid lahendavad selle probleemi kaadreid korrates.

Mis puudutab monitoride ja videokaartide ühilduvust, siis enamik AMD FreeSynci või Nvidia G-Sync Compatible'i toetavaid monitore peaks töötama vaheldumisi. See mitteametlik ühilduvus on võimalik, kuna mõlemad tehnoloogiad kasutavad VESA Adaptive-Sync standardit. Kuid Nvidia G-Sync ja G-Sync Ultimate monitorid erinevad sellest standardist ja toetavad ainult muutuvaid värskendussagedusi koos Nvidia GPU-dega.

Väärtuse osas pole AMD FreeSynci ja Nvidia G-Synci vahel olulist erinevust. G-Synci ja G-Sync Ultimate ekraanid kipuvad olema kallimad, samas kui enamik ekraane pakub Nvidia G-Synci ühilduvust koos AMD FreeSynci toega.

FAQ

Kumb on parem: FreeSync või G-Sync?

Nii FreeSync kui ka G-Sync pakuvad sarnast jõudlust ja funktsioone. Valik sõltub eelkõige ühilduvusest teie graafikakaardi ja monitoriga.

Kas FreeSynci ja G-Synci monitorid ühilduvad üksteisega?

Enamikul juhtudel saavad üht tehnoloogiat toetavad monitorid töötada ka teise tehnoloogiaga. Ühilduvus pole aga garanteeritud, kuna AMD, Nvidia ja VESA vahel kehtivad erinevad sertifitseerimisstandardid ja nüansid.

Kas AMD FreeSync ja Nvidia G-Sync monitorid pakuvad raha eest väärtust?

Väärtuse osas on kahe tehnoloogia vahel vähe erinevusi. G-Sync ja G-Sync Ultimate kuvarid on üldiselt kallimad, samas kui FreeSynci ja G-Synciga ühilduvad monitorid pakuvad sarnaste funktsioonidega soodsamat võimalust.

Võitlus AMD FreeSynci ja Nvidia G-Synci vahel lõpeb viigiga. Need tehnoloogiad annavad sarnaseid tulemusi ja valik sõltub individuaalsetest eelistustest ja ühilduvusest teiste riistvarakomponentidega. Mängumonitori valimisel on oluline arvestada konkreetsete vajadustega ja eelarvega.