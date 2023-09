Põnev koostöö Fortnite'i ja My Hero Academia vahel

Fortnite’i fännidel ja My Hero Academia entusiastidel on põhjust rõõmustada, sest uusim koostöö toob armastatud My Hero Academia tegelased Fortnite’i maailma. Uues treileris paljastab populaarne battle royale mäng, et Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima ja Mina Ashido debüteerisid Fortnite'i kaubapoes.

UA keskkooli tegelased, sealhulgas muljetavaldava jää- ja tulevõimega Shoto Todoroki, kõvastunud nahaga Eijiro Kirishima ja happepõhiste võimetega Mina Ashido, on naasnud Fortnite v26.10 värskendusega järjekordsele treeningmissioonile. Mängijad saavad alustada mängusiseseid ülesandeid, et teenida XP-d ja sukelduda veelgi sellesse põnevasse crossover-kogemusse.

Fortnite'i koostöö My Hero Academiaga näitab Epic Gamesi jätkuvaid jõupingutusi, et tuua mängu populaarseid tegelasi erinevatest fännidest. See koostöö mitte ainult ei lisa mängu uusi tegelasi, vaid tutvustab ka ainulaadset süžeed ja uusi väljakutseid, mida mängijad saavad uurida.

See koostöö pakub My Hero Academia fännidele võimalust suhelda oma lemmiktegelastega teises mängukeskkonnas, samal ajal kui Fortnite'i mängijatele tutvustatakse My Hero Academia rikkalikku maailma. Mõlemad fännid saavad kokku tulla, et nautida selle crossover-ürituse põnevust ja põnevust.

Kuna Fortnite'i ja My Hero Academia koostöö areneb, võivad fännid oodata järgmistes värskendustes rohkem üllatusi, ülesandeid ja auhindu. Olge kursis lisateabe saamiseks ja liituge seiklusega, kuna need ikoonilised tegelased ühendavad jõud Fortnite'i maailmas.

Mõisted:

– Fortnite: populaarne Battle Royale videomäng, mille on välja töötanud Epic Games, kus mängijad võitlevad üksteise vastu, et jääda viimaseks.

– My Hero Academia: Kohei Horikoshi loodud populaarne manga- ja animesari, mille tegevus toimub maailmas, kus inimestel on üliinimlikud võimed, mida tuntakse kui "veidrusi". Lugu jälgib Izuku Midoriyat, noort poissi, kellel pole Quirki ja kelle eesmärk on saada kangelaseks.