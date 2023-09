Fortnite'i värskendus 26.10: seisaku ajakava ja spekulatsioonid uue sisu kohta

Fortnite'i arendaja Epic Games teatas, et mäng ei ole hetkel värskenduseks 26.10 saadaval. See värskendus on rakendatav erinevatele platvormidele, sealhulgas PS5, PS4, Xboxi konsoolidele, Nintendo Switchile, Androidile ja arvutile. Mängijad võivad oodata, et värskendus on allalaadimiseks saadaval 12. septembri hommikul.

Värskendusega peaksid kasutajad ette nägema serveri seisaku perioodi. See tähendab, et Fortnite on ajutiselt paariks tunniks mängimatu. Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, millal saate mängu uuesti sisse logida, leiate siit 26.10 serveri seisaku ajakava:

– Seisakud on seatud algama kell 4:XNUMX ET, mis tähendab, et kosjasobitamine on eelnevalt korraks keelatud.

– Ühendkuningriigi fännide jaoks algab võrguühenduseta periood kell 9 BST, samas kui kosjasobitamine keelatakse kell 8.30 BST.

Kuigi Epic Games ei ole sõnaselgelt öelnud, millal seisak lõpeb, võtab hooldus tavaliselt umbes paar tundi. Seetõttu peaks Fortnite uuesti võrgus olema hiljemalt kell 11 BST.

Selle värskenduse teadaanne on sütitanud entusiastide seas spekulatsioone selle üle, milline uus sisu värskendusse 26.10 kaasatakse. Mõned fännid arvavad, et pärast Mortal Kombat 1 peatset varajase juurdepääsuga turuletulekut võib frantsiisi Sub Zerost saada Fortnite'is mängitav tegelane.

Lisaks eeldatakse, et Epic Games tutvustab uut eset või relva, samuti uut täiendust. Kaubapood saab ka uued nahad, et mängijad saaksid oma mängukogemust omandada ja täiustada.

Lisaks nendele uutele täiendustele käsitleb Epic Games uue hooaja alguses levinud vigu ja mänguvigu, lihvides mängu veelgi optimaalseks naudinguks.

Allikas: Epic Games Twitteri teadaanne