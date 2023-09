Fortnite 26.10 värskendus tutvustab My Hero Academia crossoverit

Viimane Fortnite'i värskendus, versioon 26.10, on saabunud koos põnevate uute funktsioonide ja sisuga. Selle värskenduse üks peamisi tipphetki on My Hero Academia crossover, mis toob populaarsete animesarjade tegelased ja võimed battle royale mängu.

Mängijad saavad nüüd kasutada Todoroki jäämüüri eset, mis võimaldab neil luua kaitse- või rünnakueesmärkidel liustikutõkkeid. Jäämüüril on märkimisväärne hulk tervist ja see talub kahjustusi kuni purunemiseni. Seda võib leida maast, rindadest või All Might Supply Drops'ist. See ese lisab mängule ainulaadse pöörde, kuna see võib vastased lõksu püüda ja panna nad jääl ringi libisema.

Lisaks jääseinale saavad mängijad kasutada ka Deku purustamisvõimet, mis suudab vaenlased koheselt lüüa vaid ühe löögiga. Seda võimsust saab aga ainult All Might Supply Dropist, nii et mängijad peavad olema nende languste suhtes valvel.

Deku ja Todoroki ülesannete täitmine premeerib mängijaid kogemuspunktidega ning kuue My Hero Academia ülesande täitmine tõstab mängija koheselt tasemeni.

Lisaks on kaubapoodi lisatud kolm uut My Hero Academia nahka. Mängijad saavad nüüd võidelda Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima ja Mina Ashido rollis, kes on kolm UA peamist kangelast treeningul.

Lisaks crossover sisule tutvustab värskendus ka Pizza Party elementi, mis võib mängijaid tervendada ja nende kaitset tugevdada. Reckless SMG Reloadi lisand võimaldab SMG-del kiiremini uuesti laadida ja uusi supertaseme stiile saab teatud rõivaste jaoks avada hooaja tasemel 100 ja 125.

Üldiselt pakub Fortnite 26.10 värskendus mängijatele hulga põnevaid uusi funktsioone ja sisu. Olgu selleks võimsate võimete vallandamine, jäiste tõkete loomine või rõivaste tasandamine – selles viimases värskenduses leidub igaühele midagi.

Allikad: Fortnite Patch Notes