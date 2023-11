Fitbit seisab silmitsi järjekordse serverikatkestusega, mis tõstab muret töökindluse pärast

By

Populaarne kantav tehnoloogiaettevõte Fitbit avastas hiljuti järjekordse serveri katkestuse, mis häiris andmete sünkroonimist tema seadmetest. Vahejuhtum, mis leidis aset veidi üle kuu pärast eelmist suurt katkestust, on tekitanud muret Fitbiti serverite töökindluse pärast.

Probleemist teatas esmakordselt 9to5Google ning kasutajate kaebused sellistel platvormidel nagu Reddit ja sotsiaalmeedia kinnitasid, et paljudel inimestel oli probleeme oma Fitbiti seadmete sünkroonimisega. Kasutajad ei saanud oma andmeid rakenduses vaadata ja mõnel tekkis isegi raskusi sisselogimisel.

Vastupidiselt eelmisele katkestusele ei paistnud Fitbiti andmete üleviimine Google'i kontole mõjuvat tegurit. Isegi kasutajad, kes polnud migratsiooni teinud, teatasid samadest sünkroonimisprobleemidest.

Google, kes omandas Fitbiti 2021. aastal, tunnistas probleemi ja lahendas selle kiiresti. Google'i pressiesindaja ütles: "Oleme probleemiga tegelenud, mis põhjustab mõnel kliendil Fitbiti rakendusega probleeme. Kõigil, kellel on endiselt probleeme, tuleks võtta ühendust klienditeenindusega. Täpsemaid üksikasju katkestuse algpõhjuse kohta siiski ei esitatud.

See juhtum süvendab veelgi Fitbiti pidevaid väljakutseid oma toodete ja teenuste integreerimisel Google'i ökosüsteemi. Serverite sagedased katkestused koos hiljutiste vaidlustega Fitbiti rakenduse ümberkujundamise ja paljudest riikidest pärit toodete turult kõrvaldamise ümber on põhjustanud kasutajate rahulolematuse kasvu.

Kuna Google tõi hiljuti turule väga oodatud Pixel Watch 2 ja Fitbiti uusima toote Fitbit Charge 6, paneb nende katkestuste ajastus kulmu kergitama ja seab kahtluse alla Fitbiti sujuva integreerimise Google'i katuse alla.

FAQ

1. Kas see on esimene kord, kui Fitbit kogeb serveri katkestusi?

Ei, Fitbit on enne seda juhtumit seisnud silmitsi mitme serveri katkestusega. Tegelikult on see tänavu kolmas suurem katkestus.

2. Millist mõju avaldas katkestus kasutajatele?

Katkestuse ajal ei saanud kasutajad oma Fitbiti seadmeid sünkroonida, mistõttu nende andmed ei olnud rakenduses saadaval. Mõnel kasutajal oli raskusi ka rakendusse sisselogimisel.

3. Kas Fitbiti andmete üleviimine Google'i kontole aitas kaasa sünkroonimisprobleemidele?

Ei, sünkroonimisprobleemid ei piirdunud ainult kasutajatega, kes olid oma Fitbiti andmed üle viinud Google'i kontole. Isegi kasutajad, kes polnud migratsiooni teinud, seisid silmitsi sama probleemiga.

4. Kuidas Google katkestusele reageeris?

Google tunnistas probleemi ja lahendas selle viivitamatult. Kasutajatel, kellel probleeme jätkus, soovitati abi saamiseks pöörduda klienditeeninduse poole.

5. Kas Fitbiti Google'i ökosüsteemi integreerimisega seoses on muret?

Jah, serverite katkestuste sagedus koos vaidlustega hiljutise rakenduste ümberkujundamise ja toodete mitmest riigist eemaldamise ümber on tekitanud muret Fitbiti sujuva integreerimise pärast Google'i ökosüsteemi.