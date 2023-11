Uus Firefoxi väljalase: värskendav tõuge privaatsusele ja funktsionaalsusele

Kui olete pikisilmi oodanud avatud lähtekoodiga veebibrauseri Firefox viimast värskendust, olge valmis muljet avaldama. Tulevane väljalase ei luba mitte ainult täiustatud privaatsusfunktsioone, vaid ka hulgaliselt põnevaid täiustusi, mis parandavad teie sirvimiskogemust.

Üks silmapaistvamaid täiendusi on suvand Veebisaidi privaatsuseelistused, mis leiate privaatsus- ja turvaseadetest. See uus funktsioon annab kasutajatele võimaluse määrata, kas veebisaidid võivad oma isikuandmeid müüa või jagada. Selle sätte aktiveerimisel saate nautida täiendavat meelerahu, teades, et teie sirvimisseansi teavet ei kasutata ära.

Lisaks on Mozilla juurutanud globaalse privaatsuskontrolli (GPC), automaatse mehhanismi, mis teavitab veebisaite mitte müüma ega jagama teie sirvimisteavet mitme jurisdiktsiooni vahel. GPC toimib võimsa "Ära müü" tööriistana sellistes osariikides nagu California, Colorado ja Connecticut. Samuti hõlbustab see sihitud reklaamidest loobumise võimalusi ja piirab isikuandmete müüki või jagamist erinevates piirkondades, sealhulgas EL-is, Ühendkuningriigis, Nevadas, Utahis ja Virginias.

Kuid see pole veel kõik, mida Firefox oma kasutajatele varuks on. Tulevane värskendus, mille silt on Firefox 120, sisaldab mitmeid põnevaid funktsioone, mis on loodud funktsionaalsuse ja kasutuskogemuse parandamiseks. Siin on mõned märkimisväärsed lisad:

1. Sujuv andmete import: Ubuntu Linuxi kasutajad saavad nüüd Snapi kaudu installitud Chromiumist andmeid sujuvalt importida, mis suurendab ühilduvust ja mugavust.

2. Võrguühenduseta sirvimise emulatsioon: kasutajad saavad kasutada uut arendajatööriista funktsiooni, mis simuleerib võrguühenduseta sirvimist, võimaldades katkematut tootlikkust.

3. Tugevdatud turvalisus: Firefox integreerib nüüd TLS-i usaldusankrud operatsioonisüsteemi juurpoest, tugevdades turvameetmeid. See funktsioon on Windowsis, MacOS-is ja Androidis vaikimisi lubatud ning selle saab keelata menüüs Eelistused.

4. Täiustatud mandaatide haldamine. Kasutusele on võetud klaviatuuri otseteed, mis lihtsustavad umbes:loginsi mandaatide redigeerimist ja kustutamist, muutes protsessi tõhusamaks.

5. Täiustatud privaatsusfunktsioonid: Firefox seab prioriteediks kasutajate privaatsuse, tuues sisse privaatsete akende täiustused ja lisades ETP-Stricti privaatsuskonfiguratsiooni, mis pakub paremat kaitset sõrmejälgede võtmise eest.

6. Optimeeritud vaatamiskogemus: Pilt-pildis režiimi on täiustatud, samas kui spetsiaalselt Linuxi ja Windowsi versioonide jaoks on kasutusele võetud uus nurkade klõpsamise funktsioon, mis pakub sujuvat multitegumtöökogemust.

FAQ:

K: Millal on uus Firefoxi versioon allalaadimiseks saadaval?

V: Firefox 120 ametlik väljalaskekuupäev on 21. november 2023. Saate selle alla laadida ametlikult Firefoxi veebisaidilt.

Tulevase Firefoxi väljalaskega võivad kasutajad oodata olulist hüpet sirvimise privaatsuse, turvalisuse ja funktsionaalsuse osas. Võtke omaks tulevane värskendus ja nautige Firefox 120 abil veelgi nauditavamat ja turvalisemat võrgukogemust.