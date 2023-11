EVE Online: välja kuulutatud vanguardi alfatest

By

CCP Games teatas äsja oodatud alfatestist EVE Online'i jaoks: Vanguard, selle eelseisev EVE universumi esimese isiku tulistamismäng. See test annab mängijatele võimaluse mänguga tutvuda enne aasta lõppu.

Selle 7. detsembrist 11. detsembrini kestma kavandatud alfatesti, nimega First Strike, eesmärk on koguda CCP Gamesi jaoks olulisi andmeid kaasahaarava FPS-i kogemuse loomiseks ja selle edaspidiseks toetamiseks. Lisaks on testil otsene mõju EVE universumile endale.

Testi ajal on mängijatel võimalus uurida New Edenit täiesti uuest vaatenurgast, kuna nad osalevad äsja lisatud Pirate Insurgency kihis intensiivses maavõitluses. Seda funktsiooni tutvustati hiljutise Havoci laiendusega ja see lubab tuua mängule värske dünaamika.

Alfatestis osalemine on avatud kõigile Omega tellijatele, mis tähendab, et peale EVE tellimuse pole vaja täiendavat ostu. Neile, kes soovivad testiga liituda, on Vanguard hõlpsasti juurdepääsetav EVE Online'i käivitusprogrammi kaudu.

Alfatesti kohta lisateabe saamiseks ja Omega tellimuse saamiseks võivad mängijad külastada ametlikku EVE Vanguardi veebisaiti. Ärge jätke kasutamata seda põnevat võimalust olla esimeste seas, kes kogevad EVE Online: Vanguardi kaasahaaravat maailma.

FAQ

K: Mis on EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard on tulemas EVE Universumis asuv FPS-moodul, mis laiendab populaarse MMO EVE Online mängukogemust.

K: Millal on EVE Online: Vanguardi alfatest?

Alfatest, nimega First Strike, toimub 7. detsembrist 11. detsembrini.

K: Kes saavad alfatestis osaleda?

Alfatest on avatud kõigile EVE Online'i Omega tellijatele.

K: Kuidas saan alfatestiga liituda?

Alfatestiga liitumiseks peab mängijatel olema Omega tellimus ja neil peab olema EVE Online'i käivitusprogrammi kaudu juurdepääs Vanguardile.

K: Millist mõju avaldab alfatest EVE universumile?

Alfa-test ei anna mitte ainult väärtuslikke andmeid FPS-i ehitamiseks, vaid mõjutab ka New Edeni kangast, eriti äsja lisatud Pirate Insurgency kihis.