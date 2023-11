Érudit: prantsusekeelsete uuringute ja avatud juurdepääsu suurendamine

Éruditi algus tulenes Montreali ülikooli infoteaduse magistrandi Guylaine Beaudry läbiviidud uuringust. Tunnistades kaugjuurdepääsu puudumist Quebecoisi teadusajakirjadele, sünnitasid Beaudry jõupingutused Érudit – infrastruktuuri, mis on vahepeal arenenud teadustöö jõujaamaks. Éruditi peadirektor Tanja Niemann kirjeldab seda kui "mitte lihtsalt tootmisprojekti, vaid kui olulist teadusuuringute infrastruktuuri".

Érudit, mis oli algselt Montreali ülikooli ajakirjanduse viie ajakirja platvorm, on oma algusest kaugele jõudnud. Selle fookus ei piirdu tekstide veebis kättesaadavaks tegemisega; see tagab, et vormingud on indekseeritud ja loetavad erinevates seadmetes. „Tunneme, et oleme tulevikuks valmis, kuna oleme viimase 25 aasta jooksul loonud kindla aluse ja selge visiooni,” ütleb Niemann.

Ajendatuna kasvavast huvist oma teenuste vastu, laiendas Érudit oma ulatust, tehes koostööd teiste ajakirjade ja ülikoolidega. 2004. aastal moodustati Montreali ülikooli, Lavali ülikooli ja Montreali Quebeci ülikooli vahel konsortsium, et toetada Quebecoisi teadusajakirjade koostamist. Aastate jooksul on Érudit edasi arenenud – 2017. aastal tuli turule oma neljas versioon. „Tehnoloogilise keskkonna muutudes peame parema indekseerimise ja juurdepääsetavuse nimel pidevalt täiustama,” märgib Éruditi kommunikatsiooninõunik Gwendal Henry. Igal aastal lisandub Éruditi kogusse 10,000 XNUMX uut artiklit ja ajaloolist ülestähendust.

Canadian Foundation for Innovation on Érudit pidanud üheks peamiseks Kanada infrastruktuuriks humanitaaruuringute valdkonnas. "Tekstist saab humanitaarteaduste uurimisobjekt," selgitab Niemann. Érudit on koos oma partneritega loonud kasutatava tekstikorpuse, millele pääseb ligi Calcul Québeci kaudu.

### KKK

**Mis on Érudit?**

Érudit on teadusuuringute infrastruktuur, mis pakub kaugjuurdepääsu Quebecoisi teadusajakirjadele. See on arenenud oluliseks platvormiks prantsuskeelsete teadusuuringute jaoks Kanadas, kus on ulatuslik artiklite ja ajalooliste dokumentide kogu.

**Kuidas Érudit uurimistööd toetab?**

Érudit mitte ainult ei muuda teadusartikleid juurdepääsetavaks, vaid tagab ka nende vormingute indekseerimise ja loetavuse erinevates seadmetes. Platvorm jätkab oma tehnoloogiliste võimaluste täiustamist, et parandada viitamist ja juurdepääsetavust.

**Kuidas Érudit teadlaskonda aitab?**

Érudit mängib keskset rolli väikeste sõltumatute ajakirjade töö stabiliseerimisel ja jätkamisel prantsuskeelses kogukonnas. Selle koostöö ülikoolide raamatukogude ja teiste sidusrühmadega aitab säilitada nende ajakirjade elujõudu.

**Kuidas Érudit tagab avatud juurdepääsu?**

Ligikaudu 97% Éruditis hostitud tekstidest on vabalt juurdepääsetavad. Ülejäänud 3% nõuavad raamatukogu tellimust, mis võimaldab suunata vahendeid ajakirjade tegevuskulude katmiseks.

**Milline on Éruditi tulevik?**

Éruditi eesmärk on laiendada oma mõju väljaspool Quebeci piirkonda ja saada riiklikuks humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirjade platvormiks kogu Kanadas. Selle eesmärk on tugevdada sõltumatuid avatud juurdepääsuga väljaandeid, koondades enda omaga sarnaseid algatusi.

## Järeldus

Viimase 25 aasta jooksul on Érudit muutunud oluliseks uurimiskeskuseks, mis annab võimaluse prantsuskeelsetele teadusuuringutele ja edendab avatud juurdepääsu. Pakkudes usaldusväärset ja vabalt juurdepääsetavat sisu, suurendab Érudit Quebecoisi teadusajakirjade nähtavust ja mõju kogu maailmas. Olles vankumatult pühendunud kohalike ajakirjade ja kogukondade toetamisele, püüab Érudit tagada, et riiklik rahastamine tasustaks ajakirjade meeskondadele nende väärtusliku panuse eest, soodustades kvaliteetsete uuringute tegemist.