Uus läbimurre: E.coli on loodud reoveest elektri tootmiseks

Šveitsi Ecole Polytechnique Federale de Lausanne'i (EPFL) teadlased on teinud reoveekäitluse valdkonnas murrangulise avastuse. Nad on edukalt konstrueerinud E.coli, vardakujulise bakteri, mida tavaliselt leidub organismide alumises soolestikus, et toota reoveest elektrit.

EPFL-i teadlased varustasid bakteri elektri tootmiseks vajaliku geneetilise masinaga. Testides toimis konstrueeritud E.coli isegi paremini kui teised organismid, mis on tuntud oma võime poolest reoveega kokku puutudes elektrit toota.

E.coli on oma kergesti manipuleeritava geneetilise struktuuri tõttu pikka aega olnud mikroobiuurijate lemmik. Sellest on saanud erinevate teadus- ja tööstusprojektide oluline tööriist. Nüüd tundub, et sellel mitmekülgsel organismil võib olla potentsiaali lahendada reoveemajanduse probleeme.

Tavaliselt nõuab reoveekäitlus orgaaniliste jäätmete töötlemiseks märkimisväärsel hulgal energiat. Kuid biotehnilise E.coli abil on EPFL-i teadlased saavutanud kaks eesmärki: orgaaniliste jäätmete töötlemine ja elektrienergia samaaegne tootmine.

See läbimurre võib reoveekäitluse valdkonnas revolutsiooni teha. Kasutades E.coli jõudu, ei saa me mitte ainult lahendada orgaaniliste jäätmete kõrvaldamise probleemi, vaid ka toota selle käigus väärtuslikku elektrit. Sellel võib olla oluline mõju säästvale energiatootmisele ja keskkonnakaitsele.

Vaja on täiendavat uurimis- ja arendustegevust, et optimeerida biokonstrueeritud E.coli jõudlust ja laiendada tehnoloogiat praktiliste rakenduste jaoks. See saavutus on aga märkimisväärne samm edasi reoveekäitluse uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste leidmisel.

