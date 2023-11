Destiny 2 tervitab valget hunti: uus koostöölaine

Destiny 2 mängijat, rõõmustage! Bungie teatas äsja põnevast koostööst CD Projekt Redi kuulsa RPG-ga The Witcher 3. Mängijatele ainulaadset pöörde pakkudes tutvustatakse kolme uut soomuskomplekti, mis võimaldavad teil kehastada ikoonilist Geralt of Rivia. Siiski on konks: need uued nahad tulevad ajal, mil Destiny 2 kogeb viimaste aastate madalaimat punkti.

Pressiteates paljastas Bungie selle mängusisese koostöö saabumise, mis langeb kokku soovide hooajaga 28. novembril. "Geralt of Rivia inspireeritud uue kosmeetikaga võivad valvurid muutuda koletiste tapjateks," teatas Bungie. Lisaks soomuskaunistustele võivad mängijad crossoveri kogemuse lõpuleviimiseks oodata ka kummituskarpi, laeva, Sparrow't, emotsiooni ja viimistlejat.

Kuigi soomuskomplektide täpseid hinnakujunduse üksikasju pole veel avalikustatud, on varasemate koostööprojektide puhul, näiteks Assassin's Creediga, olnud tavaliselt 20 dollarit komplekti kohta. Kui sama kehtib ka siin, võivad mängijad kulutada kõigi kolme komplekti ostmiseks 60 dollarit, arvestamata isegi Ghosti kesta ja muude esemete maksumust. Eelkõige ei olnud varasemaid crossover-komplekte mängusisese valuutaga ostmiseks saadaval, mis tähendab, et nende hankimiseks on ainus viis pärisraha.

The Witcheri frantsiisi fännide jaoks on need uued nahad kahtlemata köitvad. Kuid nende kasutuselevõtt ei oleks võinud tulla Destiny 2 jaoks keerulisemal ajal. Mängu on olnud segane aasta, mis kulmineerus Bungie otsusega koondada 100 töötajat, jäädes tuluprognoosidele alla 45 protsenti ja viivitades The Final Shape'iga. kolme kuu võrra. Kuna mängijate arv on Steamis kõigi aegade madalaim, on kogukonnas valitsev pettumus ainult süvenenud.

Kui vaatame ette soovide hooajale, mis lubab lahti harutada viie aasta taguse Destiny 2 müsteeriumi, valitseb mängu tuleviku osas ebakindlus. Kallite soomuskomplektide küsimus on kogukonna jaoks jätkuvalt valus. Rahulolematuse leevendamiseks pakkus Destiny 2 mullu septembris ühte oma uutest soomuskomplektidest tasuta. Kuid nagu rõhutab Forbesi kirjanik Paul Tassi, on mängijate veenmine investeerima järjekordsesse koostöösse nii kiiresti pärast töötajate koondamist, olenemata uute komplektide visuaalsest välimusest, kahtlemata keeruline ülesanne.

FAQ:

1. Kui palju maksavad uued Witcherist inspireeritud soomuskomplektid?

Täpsed hinnakujunduse üksikasjad pole veel avaldatud, kuid varasema koostöö põhjal võivad mängijad eeldada, et komplektide hind on umbes 20 dollarit.

2. Kas soomuskomplekte saab soetada mängusisese valuutaga?

Ei, traditsiooniliselt on crossover komplektid olnud saadaval ainult päris raha eest, mitte mängusisese valuuta eest.

3. Miks on Destiny 2 silmitsi seisnud väljakutsetega?

Destiny 2-l on olnud segane aasta, sealhulgas koondamised, täitmata tulude prognoosid ja viivitused laienemisel.

4. Milliseid jõupingutusi on tehtud mängijate rahulolematuse lahendamiseks?

Püüdes osa vihast vaigistada, pakkus Destiny 2 septembris ühte oma uutest soomuskomplektidest tasuta.