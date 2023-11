Elon Musk esitas kohtuasja meediaküsimuste vastu seoses reklaamija lahkumisega

Pärast reklaamijate märkimisväärset lahkumist esitas miljardärist ettevõtja Elon Musk hiljuti hagi progressiivse valverühma Media Mattersi vastu. Hagis väidetakse, et Media Matters moonutas reklaamide ilmumise tõenäosust äärmusliku sisu kõrval Muski platvormil X. Muski sõnul lõi ja levitas Media Matters tahtlikult eksitavaid pilte, mis kujutasid valelikult reklaamijate postitusi neonatsliku ja valgenatsionalistliku sisu kõrval. Neid manipuleeritud pilte esitleti seejärel X-i tüüpiliste kasutajakogemuste esindajatena. Musk väidab, et eesmärk oli reklaamijad platvormilt eemale peletada, kahjustades sellega X Corp.

Esmaspäeval USA Texase põhjapiirkonna ringkonnakohtusse esitatud hagis nimetatakse süüdistatavateks nii Media Mattersi kui ka nende vanemreporterit Eric Hananokit. Musk taotleb kohtumäärust, mis sunnib Media Mattersit analüüsi oma veebisaidilt eemaldama. Lisaks süüdistatakse kohtuasjas Media Mattersit X-i reklaamija lepingutesse sekkumises, majandussuhete kahjustamises ja X Corp'i halvustamises.

Pakkudes oma toetust X-le, kaitses tegevjuht Linda Yaccarino sotsiaalmeedia saiti, rõhutades Media Mattersi analüüsi täpsust. Ta väitis, et ükski autentne X-kasutaja ei näinud Media Mattersi aruandes esile tõstetud sisu kõrval suuremate kaubamärkide, nagu IBM, Comcast või Oracle, reklaame.

Kohtuasja valguses teatas Texase peaprokurör Ken Paxton Media Mattersi juurdlusest, et teha kindlaks, kas X-i sisu uurimine võib klassifitseerida Texase seaduste järgi potentsiaalseks pettuseks. Paxton nimetas rühmitust "radikaalseks vasakpoolseks organisatsiooniks" ja väljendas muret nende väidetavate katsete pärast piirata avalikul väljakul osalemist.

Reklaamijate väljaränne X-st leidis aset pärast seda, kui Musk tegi vastuolulisi ja antisemiitlikke märkusi, kinnitades väidet, et juudi kogukonnad propageerivad "valgete vastu suunatud vihkamist". Suuremad kaubamärgid, sealhulgas Disney, Paramount ja Warner Bros Discovery (CNN-i emaettevõte), peatasid vastuseks kiiresti oma reklaamimise platvormil.

Musk oli varem kiusanud Media Mattersi vastu algatatud kohtumenetlusi, kinnitades, et tulemas on "termotuumahagi". Ta lubas, et ei võta sihikule mitte ainult Media Mattersit, vaid ka kõiki üksikisikuid või üksusi, kes on seotud X Corp.-i vastu suunatud "petturliku rünnakuga".

Vastuseks Muski ähvardustele avaldas Media Matters avalduse, milles lubas end kaitsta, iseloomustades Muski kui kiusaja, kes püüab vaigistada täpset aruandlust. Rühm rõhutas, et Musk tunnistas ka ise reklaame kõrvuti Media Mattersi tuvastatud natsismi toetava sisuga ja väljendas veendumust, et kohtumenetluse algatamise korral on need võidukad.

FAQ

