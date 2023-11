Internetis leviva valeinformatsiooni vastu võitlemine: X Filesi kohtuasi meediaküsimuste vastu

Sotsiaalmeediaplatvorm X, endise nimega Twitter, on võtnud õiguslikke meetmeid vasakpoolse surverühma Media Matters for America vastu. Hagis väidetakse, et Media Matters manipuleeris andmetega, püüdes hävitada platvormi mainet, seostades need antisemitistliku sisuga.

Pärast Media Mattersi analüüsi avaldamist peatasid suured ettevõtted, nagu Apple, Disney, IBM ja Comcast, oma reklaamid X-is. See ajendas X-i asutajat Elon Muski ähvardama Media Mattersi vastu kohtuasjaga, mis pälvis kriitikat. kaitserühmast, nimetades teda kiusajaks.

Texases esitatud kohtuasjas väidetakse, et Media Matters valmistas teadlikult ja esitas kõrvuti pilte reklaamijate postitustest X-is koos neonatsliku ja valgenatsionalistliku sisuga. X väidab, et need manipuleeritud pildid ei esindanud nende platvormi tüüpilisi kasutajakogemusi.

Lisaks selgitab X, et Comcasti, Oracle'i ja IBM-i reklaamid ilmusid ainult Media Mattersi valitud vaenu õhutava sisu kõrval ja autentsed X-i kasutajad neid ei näinud. X-i tegevjuht Linda Yaccarino rõhutas, et tõde pole kaugel sellest, mida Media Matters väidab.

Vastuseks süüdistustele on Euroopa Komisjon, Warner Bros Discovery, Paramount ja Lionsgate kõik oma X-i reklaamikampaaniad tagasi võtnud. Elon Musk on lubanud maksta Media Mattersi vastu juriidilisi hagi, viidates sellele kui "petturlikule rünnakule" Ettevõte.

Samal ajal kaitseb Media Matters oma tegevust osana oma missioonist võidelda konservatiivse väärinfo vastu meedias. Rühm kirjeldab end kui edumeelset uurimis- ja teabekeskust, mis analüüsib ja parandab valejutte.

See vaidlus on pälvinud tähelepanu väljaspool sotsiaalmeedia valdkonda. Texase vabariiklasest peaprokurör Ken Paxton algatas Media Mattersi uurimise võimaliku pettuse tõttu, nimetades rühmituse "radikaalseks sõnavabaduse vastaseks organisatsiooniks". Paxton püüab tagada, et avalikkust ei petaks tema arvates vasakpoolsed skeemid sõnavabaduse piiramiseks.

Selle juriidilise võitluse arenedes on endiselt ülioluline tegeleda veebipõhise valeinformatsiooniga ja kaitsta digitaalsete platvormide terviklikkust. Juhtum tõstatab küsimusi kaitsjarühmade vastutuse kohta nende tõe otsimisel ja nende taktika võimalike tagajärgede kohta.

