Elon Muski vastuolulise sotsiaalmeedia seotuse uurimine

Tuntud ettevõtja ja mitme ettevõtte tegevjuht Elon Musk on leidnud end taas vaidluste keskpunktist. Tuntud oma aktiivse kohaloleku poolest erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, on Musk hiljuti pälvinud tähelepanu oma seotuse eest vandenõuteooriate ja vastuoluliste postitustega platvormil X, varem tuntud Twitterina.

Üks vandenõuteooriatest, mida Musk on näiliselt toetanud, on ohtlik ja ümber lükatud "Pizzagate" teooria. Pizzagate sai alguse 4chanist, Redditist, Twitterist ja muudest platvormidest 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal. See väitis ekslikult, et Washingtoni pitsapood oli seotud Hillary Clintoni ja teiste demokraatidega seotud pedofiiliaringis. Kulmu kergitanud on Muski vastus kasutajale, kes üritas siduda progressiivse meediavalvekoera Media Mattersi asutajat "Pizzagate'i restoraniga". Selle asemel, et alusetu väide hukka mõista, vastas Musk lihtsalt: "Imelik", võimendades sellega vandenõuteooriat oma massilisele, enam kui 160 miljonile X kasutajale.

See pole esimene kord, kui Musk on oma sotsiaalmeedia tegevuse kaudu vaidlusi lahendanud. Eelmisel nädalal tabas ta vastureaktsiooni, kuna toetas X-i antisemiitlikku postitust, mis põlistas kahjulikke stereotüüpe juudi kogukondade kohta. Lisaks on ta minevikus usaldanud äärmuslikke vandenõuteooriaid, näiteks vägivaldset rünnakut endise esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi abikaasa Paul Pelosi vastu.

Need küsitavad tegevused ei ole jäänud märkamatuks ning suuremad reklaamijad, sealhulgas Disney, Paramount ja NBCUniversal, on peatanud oma kulutused X-ile. Muski seotus sellise sisuga, eriti nendega, mis propageerivad vihakõnet ja vandenõuteooriaid, on paljude arvates vastuvõetamatu.

Kriitikud väidavad, et Muski tegevus soodustab valeinformatsiooni ja kahjulike ideoloogiate levikut. Valge Maja pressiesindaja mõistis hukka Muski antisemiitlike vandenõuteooriate toetamise, nimetades seda "vastuvõetamatuks" ja rõhutades vajadust seista vastu antisemitismile.

Musk ja tema ettevõte on end kaitsnud, väites, et nad ei ole antisemiitid, ja süüdistades Media Mattersit oma raportis faktide moonutamises. See poleemika tekitab aga jätkuvalt muret X-i vastutuse ja äärmusliku sisu käsitlemise pärast.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Muski hiljutine suhtlus sotsiaalmeedias on viinud ta vaidluste keerisesse. Kuigi tema ja tema ettevõte säilitavad oma süütuse, kontrollivad nii avalikkus kui ka suuremad reklaamijad tema tegevuse ja X-i mõju eetilisi tagajärgi.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

