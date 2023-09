Electronic Arts paljastab EA Sports FC 24 tipptasemel mängijad

Electronic Arts (EA) avalikustas eelseisva EA Sports FC 24 mängu kõrgeima reitinguga mängijate nimekirja. Esialgne teadaanne sisaldab 24 parimat mängijat ning lähipäevil on kavas avaldada veel rohkem. Täielik nimekiri avaldatakse 15. septembril kell 12:3 PT / 5:6 ET / XNUMX:XNUMX BST / XNUMX:XNUMX CEST.

Kõrgeima reitinguga mängijate seas jagavad kõrgeimat reitingut 91 neli inimest. Sellesse eliitgruppi kuuluvad Kylian Mbappé Prantsusmaalt ja PSG-st, Alexia Putellas Hispaaniast ja Barcelonast, Erling Haaland Norrast ja Manchester Cityst ning Kevin De Bruyne Belgiast ja Manchesterist Linn.

90-punktilise reitinguga järgnevad kaheksa mängijat: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen ja Robert Lewandowski.

Põnev uudis fännidele on see, et EA Sports FC 24 tutvustab naismängijatele populaarset Ultimate Team režiimi, mis tähistab naissportlaste esimest kaasamist sarja. See integratsioon võimaldab mängijatel luua kohandatud meeskondi, kus on nii mees- kui ka naismängijad.

Otsus kaasata naismängijaid tehti selleks, et aidata kaasa naiste jalgpalli kasvule ja ühendada fänne üle kogu maailma. Tegevprodutsent John Shepherd rõhutas veendumust, et EA Sports FC võib mängida spordi edendamisel otsustavat rolli.

Muudatusega seotud murede lahendamiseks selgitas vanemprodutsent Sam Rivera, et Ultimate Team on fantaasiarežiim ja naismängijate kaasamine on kooskõlas kontseptsiooniga luua erineva rahvuse, liigade ja klubidega unistuste meeskondi.

EA Sports FC ilmub 29. septembril 2023. Varajane juurdepääs on saadaval Ultimate Editioni kaudu alates 22. septembrist. Mäng on saadaval erinevatel platvormidel, sealhulgas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC ja Nintendo Switch.

Allikas: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Mõisted:

– EA Sports FC 24: Electronic Artsi välja töötatud videomäng, milles osalevad selles spordis kõrgeima reitinguga mängijad.

- Ultimate Team: mängurežiim, kus mängijad saavad luua oma fantaasiameeskonnad eri rahvustest, liigadest ja klubidest pärit mängijatega.

Märkus. Puhta vormingu huvides eemaldasin algallika artiklist HTML-i sildid ja piltide kirjeldused.