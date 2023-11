EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: samad vanad auhinnad, kuidas neid taotleda

By

EA Sports ja Amazon Prime valmistasid fännidele taas pettumuse novembrikuu EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 kahvatu sisuga. Selle FIFA 19-s alguse saanud partnerluse eesmärk on pakkuda igakuist Prime Gaming Packi igale EA FC 24 mängijale, kes on ka Amazon Prime'i tellinud. Selle kuu hüved pole aga paremad kui eelmisel kuul saadud ülivõimas pakett 1.

Püüdes mängijaid meelitada enne Ultimate Teami populaarset Black Friday üritust, ei ole EA suutnud auhindade kvaliteeti parandada. Suurepärase mängija tõmbamise võimalused jäävad samaks, kuna mängijate arv, mängijate valik ja tarbekaubad on kõik vähenenud.

Niisiis, mida võite oodata 24. aasta novembri EA FC 2 Prime Gaming Pack 2023-lt? Auhinnad hõlmavad 20-mängulist laenu Heung-Min Son haruldast kuldset mängija eset, 4 haruldast kuldset mängija eset, 1 81+ mängija valikut ja 6 haruldast kulumaterjali. Kahjuks pole üllatusi ega parandusi oodata.

EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 preemiate saamiseks on teil paar võimalust. Kõigepealt minge Prime Gamingule ja otsige üles EA FC 24. Kui te pole Amazon Prime'i tellija, võite registreeruda tasuta prooviperioodiks. Kui olete paki leidnud, klõpsake nuppu "Nõua kohe" ja kinnitage Amazon Prime'i konto, mida soovite kasutada. Lubage Electronic Artsile juurdepääs oma Amazon Prime'i kontole, et need kaks kontot siduda. Lõpuks logige oma konsoolis või mobiilis sisse EA FC 24 Ultimate Teami ja auhinnad peaksid teid avama ootama.

Teise võimalusena saate paki kätte saada Twitchi kaudu, klõpsates ekraani paremas ülanurgas ikooni Prime Loot. Otsige üles EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 ja järgige ülalnimetatuid.

FAQ:

K: Kas EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 auhinnad on paremad kui eelmises pakendis?

V: Kahjuks jäävad auhinnad samaks, ilma mängijate, mängijate valikute või tarbekaupade osas paranemata.

K: Kuidas saada EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

V: Paki saate endale hankida, külastades Prime Gamingut või läbi Twitchi Prime Looti. Preemiate kättesaamiseks järgige artiklis kirjeldatud juhiseid.