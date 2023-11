Dying Light 2 jääge eepilise crossoveri ürituse For Honor partneriks

Põnevas koostöös, mis kindlasti erutab mängijaid kõikjal, on avatud maailma koostöö zombiparkuurimäng Dying Light 2 Stay Human ühendanud jõud populaarse tegevuspealkirjaga For Honor. See partnerlus juhatab sisse erutava crossover-ürituse, mis pakub mängijatele ainulaadset mängukogemust nagu ei kunagi varem.

Sellel kahenädalasel üritusel kohtuvad mängu Dying Light 2 Stay Human mängijad For Honori võimsate sõdalastega, sealhulgas Kensei, Wardens ja Berserkers. Pingelistes lahingutes osalemine ja nende legendaarsete võitlejate alistamine avab põnevaid auhindu, mis võivad teie mängulusti täiustada. Valmistuge eepilisteks rüüstamisteks, nagu näiteks Berserkeri käsikirve relv ja plaan, stiilne Berserkeri riietus ja isegi Viking Factioni paraglider. Neid eksklusiivseid esemeid ei tohi kasutamata jätta.

Olenemata sellest, kas olete mängu Dying Light 2 Stay Human fänn või For Honori pühendunud mängija, pakub see crossover-üritus suurepärase võimaluse oma mänguhorisonti laiendada. Sukelduge parkuuridega täidetud zombide ellujäämise maailma, astudes samal ajal vastu tunnustatud põnevusmängu ikooniliste sõdalastega.

Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover üritus on praegu otseülekanne ja see on saadaval kuni 5. detsembrini PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox ja PC jaoks. Ärge jätke kasutamata võimalust liituda seiklusega ja saada eksklusiivseid auhindu, mis parandavad teie mängukogemust.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas ma saan osaleda Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover üritusel mis tahes platvormil?

Jah, üritus on saadaval PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxi ja PC-mängijate jaoks.

2. Milliseid auhindu võin teenida For Honori sõdalaste alistamisega?

Alistades Kenseid, Wardens ja Berserkers, saavad mängijad avada põnevaid auhindu, nagu Berserkeri käsikirves ja -relv, Berserkeri riietus, Viking Faction Paraglider ja palju muud.

3. Millal crossover sündmus lõpeb?

Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover-üritus kestab 5. detsembrini, andes mängijatele piisavalt aega osalemiseks ja eksklusiivsete auhindade teenimiseks.