Kääbusgalaktikate hilinenud gaasi väljavoolu uurimine: võti tähtede tekke mõistmiseks

Michigani ülikooli astronoomid on teinud intrigeeriva avastuse tähtede tekke kohta kääbusgalaktikates. Vastupidiselt levinud arvamusele on nendes kompaktsetes galaktikates, kus on vähem tähti, tegelikult suuremad tähetehaste piirkonnad ja suurem tähtede moodustumise määr võrreldes massiivsete galaktikatega. Michelle Jecmeni ja Sally Oey juhitud uuringute kohaselt on see nähtus seotud nende kääbusgalaktikate keskkonnas leiduva gaasi väljapuhumise 10 miljoni aastase viivitusega.

Arenenumates galaktikates, nagu meie Linnutee, kipuvad massiivsed tähed plahvatama supernoovadena, tekitades kollektiivse supertuule, mis ajab galaktikast välja gaasi ja tolmu. See supertuul peatab tähtede tekke. Vähem saastunud kääbusgalaktikates aga varisevad massiivsed tähed plahvatuse asemel mustadeks aukudeks, mille tulemuseks on gaasi ja tolmu peetus tähtede tekkepiirkondades. See gaasi väljapuhumise viivitus võimaldab pikemat tähtede moodustumist ja suuremat ühinemiskiirust.

Uuringu tulemused ei heida valgust mitte ainult tähtede moodustumise dünaamikale kääbusgalaktikates, vaid avaldavad ka märkimisväärset mõju varase universumi mõistmisele. See 10 miljonit aastat väldanud gaasi väljavoolu periood annab astronoomidele ainulaadse võimaluse jälgida kosmilise koidikuga sarnaseid stsenaariume, mis on vahetult pärast Suurt Pauku. Nendes puutumatutes kääbusgalaktikates tekitab gaasi kleepumine lünki, mille kaudu ultraviolettkiirgus (UV-kiirgus) pääseb välja. See protsess sarnaneb kosmilise koidiku ajal toimuvaga.

Madala metallilisusega kääbusgalaktikate vaatlemine rohke UV-kiirgusega võimaldab teadlastel heita pilgu minevikku ja saada ülevaadet universumi algusjärgust. See uurimus on oluline ka galaktikate uurimisel, mida praegu kosmilisel koidikul jälgib James Webbi kosmoseteleskoop.

Töörühma uurimistööd toetasid Hubble'i kosmoseteleskoobist saadud astrofüüsikalised kujutised. Kasutades uut filtreerimistehnikat, mis püüdis kolmekordselt ioniseeritud süsiniku valgust, leidsid teadlased vaatlustõendeid, mis toetavad nende hüpoteesi lähedalasuvas kääbusgalaktikas nimega Mrk 71. Ioniseeritud süsiniku hajus kuma näitas, et piirkonnas kiirgati energiat eemale. , vältides ülituule teket.

Need leiud annavad värske vaatenurga tähtede moodustumisele kääbusgalaktikates, rõhutades gaasi väljapuhumise viivituste tähtsust tähtede pikemate moodustumise perioodide võimaldamisel. Nende protsesside mõistmine aitab kaasa meie laiematele teadmistele universumi päritolu kohta ja võib aidata avada kosmilise koidiku saladusi.

FAQ

1. Mis on kääbusgalaktikad?

Kääbusgalaktikad on väikesed galaktikad, mis sisaldavad vähem tähti võrreldes nende suuremate kolleegidega. Need on erineva kujuga, sealhulgas ebakorrapärased, elliptilised ja spiraalsed.

2. Kuidas on vähem arenenud kääbusgalaktikatel suuremad tähtede tekkepiirkonnad?

Vähem arenenud kääbusgalaktikates võimaldab 10 miljoni aasta pikkune viivitus gaasi väljapuhumisel tähtede tekkepiirkondadel oma gaasi ja tolmu säilitada. See pikaajaline gaasipeetuse periood võimaldab kiirendada tähtede moodustumist.

3. Milline on UV-kiirguse tähtsus antud uurimistöös?

Ultraviolettkiirgus (UV) ioniseerib vesinikku – protsess, mis toimus ka pärast Suurt Pauku. Uurides vähese metallilisusega kääbusgalaktikaid rohke UV-kiirgusega, saavad teadlased ülevaate kosmilise koidiku ja varajase universumi kohta.

4. Kuidas toetas meeskonna vaatlusi Hubble'i kosmoseteleskoop?

Teadlased kasutasid Hubble'i kosmoseteleskoobiga uut filtreerimistehnikat, et püüda kolmekordselt ioniseeritud süsiniku valgust. See meetod andis vaatlusaluseid tõendeid, mis toetasid nende hüpoteesi lähedal asuvas kääbusgalaktikas Mrk 71.

[Allikas: Michigani ülikool](http://umich.edu)