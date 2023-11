Musta reede ajal avalikustati uued DualSense'i kontrollerite pakkumised

Põneval musta reede müüginädalal on PlayStationi fännid pikisilmi oodanud üht asja – DualSense Controlleri väljalaskmist. Lõpuks on ootamine möödas ja mängijatel on nüüd võimalik see uuenduslik kontroller Ühendkuningriigi valitud jaemüüjatelt kätte saada, hinnaga alates vaid 38.99 naela. Ka Xboxi fännid ei pea end kõrvalejäetuna tundma, kuna Xboxi kontrollerid on piiratud aja jooksul saadaval ka sama hinnaga.

Neid, kes plaanivad sel mustal reedel ShopTo oste teha, ootab veelgi ahvatlevam pakkumine. Lisaks DualSense'i kontrollerile, mille hind on 39.85 naela, saavad ostjad ka 5 naelase kinkekaardi. See on suurepärane võimalus haarata see väga nõutud kontroller suurepärase hinnaga, nautides samas ka väikest lisaboonust.

Must reede toob endaga kaasa hulgaliselt põnevaid pakkumisi ja mänguhuvilised ei peaks kasutamata seda võimalust oma mängukogemust täiendada. Lisaks DualSense Controlleri pakkumistele on fantastilisi allahindlusi ka mitmetele teistele PlayStationi toodetele. Midnight Black DualSense Controller on praegu 35% soodsam, samas kui Cosmic Red, Nova Pink ja Starlight Blue versioonid on kõik 40% allahinnatud, vähendades neid 64.99 naelani.

Kuid see pole veel kõik! Must reede pakub ainulaadset võimalust ka neile, kes on PlayStation 5 konsoolile silma jäänud. ShopTo pakub praegu PlayStation 5 koos kettaseadmega kõigest 359.95 naela eest – see on uskumatult 110 naela allahindlus. See tehing ei hõlma mänge, kuid neile, kes otsivad pakettide pakkumisi, on saadaval rohkem võimalusi.

FAQ:

K: Kust leida DualSense Controlleri pakkumisi?

V: DualSense Controlleri pakkumised leiate valitud jaemüüjatelt Ühendkuningriigis, samuti ShopTo veebisaidilt.

K: Kas ma saan ShopTost DualSense Controlleri ostuga kinkekaardi saada?

V: Jah, kui ostate DualSense'i kontrolleri Shoppast Selle musta reedeni saate koos ostuga 5 naela kinkekaardi.

K: Kas musta reede ajal on saadaval muid PlayStationi pakkumisi?

V: Jah, lisaks DualSense Controlleri pakkumistele on allahindlused kettaseadmega PlayStation 5 konsoolil, samuti on DualSense Controlleri erinevate värvide soodushinnad.