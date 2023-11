Dota 2 uusim plaaster toob kaasa tasakaalumuutusi ja põnevaid uuendusi

Valve Software on välja andnud Dota 7.42 jaoks väga oodatud 2e plaastri pärast The Internationali (TI) oktoobri lõpus tehtud järeldusi. Kuigi mõned mängijad võisid loota ulatuslikumatele muudatustele, keskendub see värskendus tasakaalu korrigeerimisele ja numbrimuutustele. Siiski käsitleb see teatud jõukangelaste, nagu Bristleback, Chaos Knight ja Spirit Breaker, domineerimist TI 2023 metamängus.

Mängu algusest lõpuni kontrollinud jõulised kangelased, kellel on palju vigastusi, on selles paigas väga vajalikud närvid. Bristleback, kes on tuntud oma Aghanim's Sceptter-into-Bloodstone ehituse poolest, on vähendanud oma Quill Spray maksimaalset kahju. Lisaks on tema Aghanim's Shardi võimel Hairballil nüüd lühem heitevahemik ja pikem jahutusaeg. Samuti on nõrgenenud Bristlebacki 20. taseme talent, mis suurendas Quill Spray Stack Damage'i.

Chaos Knight, kes oli populaarne kandjarolli valimine, on oma jätkusuutlikkuses ja põlluharimisvõimetes kohandusi näinud. Chaos Strike'i eluvarguse karistust pugemise eest on suurendatud ning Phantasmi mana maksumus on oluliselt suurenenud. Nende muudatuste eesmärk on vähendada tema varast mängu domineerimist ja muuta tal raskemaks vastaste ahistamist rajal.

Spirit Breaker, TI 2023 kangelane, on oma Charge of Darknessi oskuse ja Aghanimi skepteri täiendusega silmitsi seisnud närvidega. Charge of Darknessi jahtumist on suurendatud, muutes selle gankide seadistamise vähem mugavaks. Tema teine ​​tunnusomadusvõime Greater Bash on samuti roomamise vastu nõrgenenud, muutes Spirit Breakeri jaoks lainete puhastamise keerulisemaks.

Lisaks nendele kohandustele pakub 7.42e plaaster näpunäiteid mitmetele Agility- ja Intelligence-kangelastele, kes jäid tugevuse kangelaste domineerimise varju. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan ja Timbersaw on kõik oma oskusi ja võimeid täiendanud, muutes nad metamängus elujõulisemaks.

Lisaks kangelaste muudatustele tutvustab see plaaster populaarseid ja ebapopulaarseid esemeid. Hand of Midas ja Heart of Tarrasque, mida tavaliselt TI ajal osteti, on oma võimsuse vähendamiseks saanud närvid. Vahepeal on alakasutatud varajases mängus kasutatavaid võitlusesemeid pehmendatud, suurendades nende asjakohasust ja elujõulisust matšides.

Nende tasakaalumuudatuste ja värskendustega võib Dota 2 kogukond oodata nihet metamängus, mis avab võimalused uute strateegiate ja kangelaste valikute jaoks. 7.42e plaastris tehtud muudatuste eesmärk on luua dünaamilisem ja mitmekesisem mängukogemus eelseisval ESL One Kuala Lumpur 2023 turniiril, kus 12 meeskonda võistlevad 1 miljoni USA dollari suuruse auhinnafondi osaluse nimel.

FAQ

K: Milliseid muudatusi tehti populaarsetes tugevuskangelastes?

V: Bristleback, Chaos Knight ja Spirit Breaker on kõik saanud närvid, et vähendada oma domineerimist metamängus. Bristlebacki Quill Spray kahjustusi ja talentide boonuseid on vähendatud, Chaos Knighti eluvargusi pugejate vastu on karistatud ning Spirit Breakeri laengu ja ülimate võimete tõttu on jahtumine suurenenud.

K: Milliseid Agility- ja Intelligence-kangelasi on hellitatud?

V: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan ja Timbersaw on saanud oma oskusi ja võimeid täiustada, muutes need mängus elujõulisemaks.

K: Kas mõni üksus on närveeritud või poleeritud?

V: Jah, populaarseid esemeid, nagu Midase käsi ja Tarrasque süda, on närveeritud, samas kui vähemkasutatud võitlusesemeid, nagu igavene surilina, Vladimiri pakkumine ja Pavise, on poleeritud, suurendades nende tõhusust matšides.