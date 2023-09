Cyberpunk 2077 2.0 väljalase: arendajad hoiatavad arvutikasutajaid protsessori jahutussüsteemide kontrollimise eest

By

Väga oodatud Phantom Liberty väljalase on kohe käes, tuues 2020. aasta mängu Cyberpunk 2077 populaarsuse taastumise. CD Projekt on väsimatult töötanud, et mängu esialgsest kivisest käivitamisest toibuda ja nüüd kutsuvad arendajad arvutikasutajaid üles kontrollima. nende protsessori jahutussüsteemid eelseisva Cyberpunk 2077 2.0 värskenduse ettevalmistamisel.

Üks arendaja, Filip Pierściński, rõhutas Twitteris protsessori jahutussüsteemide kontrollimise tähtsust. Ta märkis, et 8-tuumalise protsessori töökoormus ulatub eeldatavasti umbes 90% -ni, lükates riistvara oma piiridesse. Sujuva kasutuskogemuse tagamiseks soovitas ta kasutajate süsteemide stabiilsuse kontrollimiseks kasutada võrdlustööriista, nagu Cinebench.

Fännid, kes väljendasid muret oma riistvara võime pärast Cyberpunk 2077 2.0 või Phantom Libertyga hakkama saada, rahustasid Filipi kommentaarides. Vahepeal on CD Projekt välja andnud ülevaate sellest, mida mängijad võivad Phantom Liberty DLC-lt oodata, ja ka tasuta Cyberpunk 2077 2.0 värskenduses sisalduva täiendava sisu.

Kuna Phantom Liberty väljalaskekuupäev läheneb, peaks Cyberpunk 2077 aeglane tuhmumine toimuma. Kuigi rohkem DLC-d pole plaanis, on järg töös, kuigi üksikasju selle kohta on vähe.

Cyberpunk 2077 2.0 värskendus tekitab fännide seas elevust, tähistades mängu teistkordset käivitamist. Uue sisu ja täiustustega ootavad mängijad pikisilmi värskenduse saabumist.

