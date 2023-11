Kas Walmartile kuulub Menards?

Viimastel aastatel on levinud kuulujutud USA populaarse kodutarvete kaupluste keti Menardsi omandiõiguse kohta. Üks levinud eksiarvamus on see, et jaemüügihiiglane Walmart omab Menardsit. See väide on aga täiesti vale. Walmart ei oma Menardsit ja need kaks ettevõtet on täiesti eraldiseisvad üksused.

FAQ:

K: Kellele Menards kuulub?

V: Menards on eraettevõte, mis kuulub Menardi perekonnale. John Menard Jr, Menardsi asutaja, on enamusomanik ning tegutseb ettevõtte presidendi ja tegevjuhina.

K: Kas Menards on Walmarti tütarettevõte?

V: Ei, Menards ei ole Walmarti tütarettevõte. See töötab iseseisvalt ega ole mingil viisil Walmartiga seotud.

K: Kas Menardsi ja Walmarti vahel on mingeid ühendusi?

V: Kuigi Menards ja Walmart on mõlemad jaemüügiettevõtted, pole nende kahe vahel otseseid seoseid ega jagatud omandiõigust. Nad konkureerivad erinevates turusegmentides, kus Menards keskendub koduparandustoodetele ja Walmart pakub laia valikut üldkaupu.

K: Miks inimesed arvavad, et Walmartile kuulub Menards?

V: Segadus võib tekkida sellest, et nii Walmart kui ka Menards on Ameerika Ühendriikides tuntud jaemüügiketid. Lisaks võivad mõned inimesed eeldada, et sama valdkonna suured ettevõtted on omavahel seotud, kuid see ei ole alati nii.

K: Kas Menardsi ja Walmarti vahel on sarnasusi?

V: Nii Menards kui ka Walmart tegutsevad suurte jaemüüjatena, pakkudes tarbijatele laia valikut tooteid. Nende tootepakkumised, sihtturud ja omandistruktuurid on aga erinevad.

Kokkuvõtteks on oluline selgitada, et Walmart ei oma Menardsit. Kuulujutud, mis viitavad sellisele seosele, on alusetud. Menards on Menardi perekonnale kuuluv iseseisev ettevõte, Walmart aga tegutseb oma omaniku ja juhtimise all. Väga oluline on tugineda täpsele teabele ja vältida valeväidete levitamist ettevõtte omandiõiguse kohta.