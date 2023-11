Kas Walmart omab AutoZone'i?

Viimastel aastatel on olnud segadust ja spekulatsioone seoses populaarse autoosade ja tarvikute jaemüüja AutoZone omandiõigusega. Üks levinud eksiarvamus on see, et Walmart, rahvusvaheline jaemüügiettevõte, omab AutoZone'i. See aga nii ei ole. Walmart ei oma AutoZone'i ja need kaks ettevõtet on eraldi üksused.

AutoZone on avalikult kaubeldav ettevõte, mis tegutseb Walmartist sõltumatult. See asutati 1979. aastal ja sellest ajast alates on see kasvanud üheks suurimaks järelturu autoosade ja -tarvikute jaemüüjaks Ameerika Ühendriikides. Üle 6,000 kauplusega üle kogu riigi on AutoZone end tõestanud autohuviliste ja isetegemise mehaanikute jaoks.

Teisest küljest on Walmart jaemüügihiiglane, mis haldab laias valikus kauplusi, sealhulgas supermarketeid, hüpermarketeid ja kaubamajasid. Kuigi Walmart müüb autotooteid, nagu mootoriõli, autoakud ja rehvid, ei oma ta AutoZone'i ega ühtegi muud suuremat autoosade jaemüüjat.

FAQ:

K: Kas ma leian Walmartis autoosi?

V: Jah, Walmart pakub valikut autoosi ja tarvikuid. Laiema valiku ja eriteadmiste jaoks võivad AutoZone ja teised autotööstusele pühendunud jaemüüjad siiski olla parem valik.

K: Kas Walmarti ja AutoZone'i vahel on ühendusi?

V: Kuigi kahe ettevõtte vahel ei ole omandisuhteid, väärib märkimist, et AutoZone'il ja Walmartil võivad olla tarnijate ja turustajatena ärisuhted.

K: Kas AutoZone on Walmarti tütarettevõte?

V: Ei, AutoZone ei ole Walmarti tütarettevõte. See tegutseb iseseisva ettevõttena, millel on oma juhtkond ja aktsionärid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart ei oma AutoZone'i. Mõlemad ettevõtted on jaemüügitööstuses erinevad üksused, kus AutoZone on spetsialiseerunud autoosadele ja -tarvikutele, samas kui Walmart pakub laia valikut tooteid, sealhulgas mõningaid autotooteid. Oluline on neid väärarusaamu selgitada, et tagada täpse teabe jagamine tarbijate ja entusiastide vahel.