Kas Walmartil on midagi prime sarnast?

Interneti-ostlemise maailmas on Amazon Prime muutunud mugavuse ja hüvede sünonüümiks. Tänu kiirele kohaletoimetamisele, eksklusiivsetele pakkumistele ja juurdepääsule voogedastusteenustele pole ime, et paljud kliendid on liitunud Prime'i liikmeteks. Aga kuidas on Walmartiga? Kas jaemüügihiiglasel on sarnane pakkumine Amazon Prime'iga konkureerimiseks? Uurime välja.

Walmart+: peamine konkurent?

Walmart käivitas oma tellimusteenuse nimega Walmart+ 2020. aasta septembris. Kuigi selle eesmärk on pakkuda Amazon Prime'iga sarnast kogemust, on siiski mõned olulised erinevused. Walmart+ pakub poodidest sobivate kaupade piiramatut tasuta kohaletoimetamist, kütusesoodustusi ja Scan & Go mugavust valitud kauplustes. See ei hõlma aga voogedastusteenuseid, nagu Amazon Prime Video, ega muusika voogesitust.

FAQ:

1. Kui palju Walmart+ maksab?

Walmart+ liikmelisuse hind on 12.95 dollarit kuus või 98 dollarit aastas, mis teeb selle pisut odavamaks kui Amazon Prime'i aastamaks 119 dollarit.

2. Kas Walmart+ on kõikjal saadaval?

Walmart+ on saadaval Ameerika Ühendriikides, kuid teatud funktsioonide saadavus võib teie asukohast olenevalt erineda.

3. Millised on Walmart+ eelised?

Walmart+ pakub sobilike kaupade piiramatut tasuta kohaletoimetamist, osalevates bensiinijaamades kütusesoodustusi ja Scan & Go mugavust poes ostlemiseks.

4. Kas ma saan oma Walmart+ liikmelisuse tühistada?

Jah, saate oma Walmart+ liikmelisuse igal ajal tühistada. Siiski on oluline meeles pidada, et liikmemaksu ei tagastata.

Järeldus:

Kuigi Walmart+ pakub mõningaid eeliseid, mis võivad Amazon Prime'iga konkureerida, jääb see voogesitusteenuste osas alla. Kui otsite peamiselt kiiret kohaletoimetamist ja poes pakutavaid eeliseid, võib Walmart+ olla sobiv alternatiiv. Kui olete aga huvitatud terviklikumast paketist, mis sisaldab voogesitusmeelelahutust, on Amazon Prime endiselt parim valik. Lõppkokkuvõttes sõltub otsus nende kahe vahel teie isiklikest eelistustest ja vajadustest.