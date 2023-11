Kas vöötohatise vaktsiin takistab teil vöötohatise saamist?

Kas vöötohatise vaktsiin takistab teil vöötohatist?

Vöötohatis, tuntud ka kui vöötohatis, on valulik viirusnakkus, mille põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugete viirus. Tavaliselt mõjutab see vanemaid täiskasvanuid ja nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesi. Hea uudis on see, et vöötohatise ennetamiseks on olemas vaktsiin, kuid kas see tagab täieliku kaitse? Süveneme sellesse küsimusse ja uurime fakte.

Zostavaxi nime all tuntud vöötohatise vaktsiini on laialdaselt kasutatud alates selle heakskiitmisest toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt 2006. aastal. 2017. aastal võeti aga kasutusele tõhusam vaktsiin nimega Shingrix, mis on praegu eelistatud valik vöötohatise ennetamiseks. . Mõlemad vaktsiinid suurendavad immuunsüsteemi vastust tuulerõugete viirusele.

Kuigi vöötohatise vaktsiin vähendab oluliselt vöötohatise tekkeriski, ei anna see täielikku immuunsust. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel on Shingrixi vaktsiin umbes 90% efektiivne vöötohatise ennetamisel. See tähendab, et isegi kui olete vaktsineeritud, on teil siiski väike võimalus nakatuda. Kui aga pärast vaktsineerimist tekib vöötohatis, on sümptomid tavaliselt leebemad ja haiguse kestus lühem.

FAQ:

K: Kes peaks saama vöötohatise vaktsiini?

V: CDC soovitab 50-aastastel ja vanematel täiskasvanutel saada Shingrixi vaktsiini, olenemata sellest, kas neil on varem olnud vöötohatis või nad on saanud eelmist Zostavaxi vaktsiini.

K: Mitu vaktsiiniannust on vaja?

V: Shingrixi vaktsiini manustatakse kahe annusena, teine ​​annus manustatakse 2 kuni 6 kuud pärast esimest annust.

K: Kas on mingeid kõrvalmõjusid?

V: Nagu iga vaktsiin, võib ka vöötohatise vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, sealhulgas süstekoha valulikkust, lihasvalu, väsimust ja peavalu. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja ajutised.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi vöötohatise vaktsiin ei taga täielikku kaitset vöötohatise vastu, on see väga tõhus nakkusohu vähendamisel. Vaktsineerimine on tungivalt soovitatav 50-aastastel ja vanematel inimestel, et vähendada vöötohatise sümptomite raskust ja kestust. Konsulteerige oma tervishoiuteenuse osutajaga, et teha kindlaks, kas vöötohatise vaktsiin on teie jaoks õige.