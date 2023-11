Kas iPhone'il on rakenduste haldur?

Pidevalt arenevas nutitelefonide maailmas on iPhone kahtlemata end disaini, funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse osas liidriks seadnud. Selle elegantse liidese ja sujuva jõudlusega pole ime, et miljonid inimesed üle maailma valivad iPhone'i oma eelistatud seadmeks. Üks küsimus, mis iPhone'i kasutajate seas sageli kerkib, on aga see, kas seadmel on rakenduste haldur või mitte.

Mis on rakenduste haldur?

Rakenduste haldur, tuntud ka kui rakenduste haldur, on tööriist, mis võimaldab kasutajatel hallata ja korraldada seadmesse installitud rakendusi. See pakub selliseid funktsioone nagu rakenduste installimine, desinstallimine, värskendused ja salvestusruumi haldamine. Rakenduste haldureid leidub tavaliselt Android-seadmetes, kuid nende olemasolu iPhone'ides on olnud aruteluobjekt.

Kas iPhone'il on rakenduste haldur?

Vastupidiselt levinud arvamusele on iPhone'il rakenduste haldur, ehkki veidi erineval kujul. Eraldiseisva rakenduste halduri asemel sisaldab iPhone oma seadete menüüs rakenduste haldamise funktsioone. See tähendab, et kasutajad saavad juhtida oma installitud rakenduste erinevaid aspekte, ilma et oleks vaja eraldi rakendust.

Kuidas pääseda iPhone'i rakenduste haldurile?

iPhone'is rakenduste haldurile juurdepääsuks saavad kasutajad järgida neid lihtsaid samme.

1. Avage oma iPhone'is rakendus "Seaded".

2. Kerige alla ja puudutage valikut „Üldine”.

3. Menüüs „General” puudutage olenevalt seadmest „iPhone Storage” või „iPad Storage”.

4. Siit leiate kõigi teie iPhone'i installitud rakenduste loendi.

5. Puudutage mis tahes rakendust, et vaadata üksikasjalikku teavet, sealhulgas selle suurust, dokumente ja andmeid ning valikuid rakenduse mahalaadimiseks või kustutamiseks.

FAQ:

K: Kas ma saan rakendusi desinstallida otse iPhone'i rakenduste haldurist?

V: Jah, saate rakendusi desinstallida otse rakenduste haldurist, puudutades soovitud rakendust ja valides valiku „Kustuta rakendus”.

K: Kas ma saan iPhone'is rakendusi rakenduste haldurist värskendada?

V: Ei, rakenduste värskendusi hallatakse App Store'i kaudu. Rakenduste haldur annab aga teavet saadaolevate värskenduste kohta ja võimaldab salvestusruumi vabastamiseks rakendusi maha laadida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi iPhone'il ei pruugi olla eraldiseisvat rakenduste halduri rakendust, pakub see seadete menüüs rakenduste haldamise funktsioone. See võimaldab kasutajatel oma installitud rakendusi tõhusalt juhtida ja korraldada. Seega, kui olete iPhone'i kasutaja, kes soovib oma rakendusi hallata, võite olla kindel, et vajalikud tööriistad on teie käeulatuses.