Kas iPhone'il on lapserežiim?

Tänasel digiajastul pole üllatav, et lapsed puutuvad üha enam kokku nutitelefonide ja tahvelarvutitega. Tänu oma intuitiivsetele liidestele ja tohututele rakendustepoodidele on need seadmed muutunud lastele tavaliseks meelelahutuse ja hariduse allikaks. Kuid vanemad muretsevad sageli võimalike ohtude pärast, mis on seotud piiramatu juurdepääsuga neile seadmetele. Siin tuleb mängu „lasterežiim” – funktsioon, mille eesmärk on luua lastele turvaline ja kontrollitud keskkond nutitelefonide või tahvelarvutite kasutamiseks.

Mis on lapserežiim?

Lapserežiim, tuntud ka kui vanemlik kontroll või lapselukk, on funktsioon, mis võimaldab vanematel piirata ja jälgida lapse tegevust seadmes. Tavaliselt sisaldab see funktsioone, nagu vanusele sobivad sisufiltrid, ajapiirangud ja juurdepääsupiirangud teatud rakendustele või veebisaitidele. Lapserežiimi eesmärk on leida tasakaal selle vahel, et lapsed saaksid iseseisvalt uurida ja õppida, tagades samal ajal nende turvalisuse ja heaolu digimaailmas.

Kas iPhone'il on lapserežiim?

Jah, iPhone'il on lapserežiim, kuigi seda ei nimetata otseselt "lapserežiimiks". Selle asemel pakub Apple funktsiooni "Ekraaniaeg", mis teenib sarnast eesmärki. Ekraaniaeg võimaldab vanematel seada rakenduste kasutamisele piiranguid, filtreerida sisu ja piirata juurdepääsu teatud funktsioonidele või rakendustele. See pakub terviklikku tööriistakomplekti lapse seadme kasutamise haldamiseks ja turvalise digitaalse kogemuse tagamiseks.

Kuidas lubada iPhone'is ekraaniaega?

Ekraaniaja lubamiseks iPhone'is toimige järgmiselt.

1. Avage rakendus Seaded.

2. Kerige alla ja puudutage valikut Ekraaniaeg.

3. Puudutage valikut „Lülita ekraaniaeg sisse”.

4. Valige "See on minu lapse iPhone" või "See on minu iPhone".

5. Määrake pääsukood, mida teate ainult teie.

6. Kohandage sätteid vastavalt oma eelistustele.

Kas ekraaniaeg on saadaval kõigis iPhone'ides?

Ekraaniaeg on saadaval iPhone'ides, milles töötab iOS 12 või uuem. Spetsiifilised funktsioonid ja seaded võivad aga olenevalt seadme mudelist ja iOS-i versioonist erineda.

Järeldus

Seoses nutitelefonide ja tahvelarvutite levikuga laste elus on ülioluline, et vanematel oleksid vahendid turvalise ja kontrollitud digikeskkonna tagamiseks. Kuigi iPhone'il pole spetsiaalset "lapserežiimi", pakub ekraaniaja funktsioon laiaulatuslikku vanemliku kontrolli tööriistade komplekti. Lubades ekraaniaja ja kohandades seadeid, saavad vanemad leida tasakaalu oma lastel digitaalmaailmaga tutvumise lubamise ja nende turvalisuse tagamise vahel.