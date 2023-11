Kas COVID algab kurguvaluga?

Keset käimasolevat COVID-19 pandeemiat on ülioluline olla kursis erinevate viirusega seotud sümptomitega. Kuigi palavik, köha ja õhupuudus on COVID-19 üldtuntud tunnused, on spekuleeritud, kas kurguvalu võib olla ka varane näitaja. Süveneme sellesse teemasse ja eraldame faktid ilukirjandusest.

Mis on COVID-19?

COVID-19, lühend sõnadest koroonaviirushaigus 2019, on väga nakkav hingamisteede haigus, mille põhjustab uudne koroonaviirus SARS-CoV-2. See ilmnes esmakordselt Hiinas Wuhanis 2019. aasta lõpus ja on sellest ajast alates levinud kogu maailmas, põhjustades miljoneid nakkusi ja surmajuhtumeid.

COVID-19 varajased sümptomid

COVID-19 kõige sagedamini teatatud varajased sümptomid on palavik, kuiv köha ja väsimus. Kuid kuna viiruse uurimist jätkub, on teadlased avastanud, et sümptomid võivad inimestel olla väga erinevad. Mõned inimesed võivad kogeda kurguvalu kui ühte esimestest infektsiooninähtudest.

Kas kurguvalu on tavaline sümptom?

Kuigi kurguvalu ei ole nii tavaline kui palavik või köha, on seda täheldatud märkimisväärsel arvul COVID-19 juhtudest. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kogeb ligikaudu 13.9% patsientidest kurguvalu varajase sümptomina. Siiski on oluline märkida, et ainult kurguvalu ei piisa COVID-19 diagnoosi kinnitamiseks, sest seda võivad põhjustada ka muud tegurid, nagu allergia või külmetus.

Millal peaksite muretsema?

Kui teil tekib kurguvalu, on oluline oma sümptomeid hoolikalt jälgida. Kui sellega kaasnevad muud levinud COVID-19 sümptomid, nagu palavik, köha või maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus, on soovitatav pöörduda arsti poole ja lasta end viiruse suhtes testida. Lisaks, kui olete olnud tihedas kontaktis kellegagi, kelle test on COVID-19 suhtes positiivne, on ülioluline testida, olenemata teie sümptomitest.

Kokkuvõttes

Kuigi kurguvalu võib olla COVID-19 varane sümptom, ei ole see nii levinud kui palavik või köha. Kui teil tekib kurguvalu koos muude levinud sümptomitega, on oluline võtta asjakohaseid ettevaatusabinõusid, näiteks isoleerida ennast ja lasta end testida. Ärge unustage järgida tervishoiuasutuste antud juhiseid ja olge valvsad, et kaitsta ennast ja teisi viiruse leviku eest.