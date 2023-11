Kas saate oma 401 XNUMX kätte, kui Walmartist lahkute?

Mis puutub pensionisäästudesse, siis paljud töötajad toetuvad oma rahalise tuleviku kindlustamiseks oma tööandja rahastatud 401 401 plaanile. Mis saab aga teie XNUMXk-st, kui otsustate Walmartis töölt lahkuda? Uurime seda küsimust ja anname selles küsimuses selgust.

Mis on 401k?

401k on pensionisäästuplaan, mida tööandjad pakuvad oma töötajatele. See võimaldab üksikisikutel kanda osa oma palgast maksusoodustusega investeerimiskontole. Tööandjad vastavad sageli nende sissemaksete protsendile, aidates töötajatel oma pensionisääste kiiremini kasvatada.

Mis juhtub teie 401k-ga, kui lahkute Walmartist?

Kui lahkute töölt Walmartis, on teil oma 401k jaoks mitu võimalust. Saate jätta selle sinna, kus see on, mis tähendab, et saate hoida oma raha investeeritud Walmart 401k plaani. Teise võimalusena saate selle üle kanda individuaalsele pensionikontole (IRA) või kanda selle oma uue tööandja pensioniplaani, kui see on sobilik.

Kas saate oma 401 XNUMX välja maksta, kui lahkute Walmartist?

Jah, saate oma 401 401 välja maksta, kui lahkute Walmartist. Siiski ei ole see üldiselt soovitatav võimalike maksumõjude ja karistuste tõttu. 59 10 raha väljamaksmine enne pensioniikka jõudmist (XNUMX ja pool aastat vana) võib kaasa tuua väljamaksesummalt tulumaksu ja XNUMX% ennetähtaegse väljavõtmise trahvi.

Millised on 401k-st üle sõitmise eelised?

Oma 401k üleminek IRA-sse või mõne muu tööandja pensioniplaani pakub mitmeid eeliseid. Esiteks võimaldab see teie pensionisäästudel maksude edasilükkamisel jätkata. Lisaks saate oma pensionikontode konsolideerimisel oma investeeringutest selgema ülevaate ja potentsiaalselt vähendada haldustasusid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kui otsustate Walmartist väljuda, on teil oma 401k jaoks valikud. Väga oluline on hoolikalt kaaluda oma rahalise tuleviku jaoks parimat tegutsemisviisi. Finantsnõustajaga konsulteerimine võib anda teie konkreetsetele asjaoludele kohandatud juhiseid. Pidage meeles, et teie 401k on oluline tööriist mugava pensionile jäämise tagamiseks, seega tehke teadlikke otsuseid, et maksimeerida selle eeliseid.