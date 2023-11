Kas köhite COVIDiga palju?

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt kogukondi kogu maailmas, on ülioluline olla kursis viirusega seotud sümptomitega. Üks levinud küsimus on see, kas püsiv köha on COVID-19 levinud sümptom. Selles artiklis uurime seost COVID-19 ja köha vahel, pakkudes teile vajalikku teavet viiruse selle aspekti paremaks mõistmiseks.

Mis on COVID-19?

COVID-19, lühend sõnadest koroonaviirushaigus 2019, on nakkushaigus, mille põhjustab raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 (SARS-CoV-2). See levib peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, kui nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib.

Kas köha on COVID-19 tavaline sümptom?

Jah, köha on tõepoolest COVID-19 tavaline sümptom. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kogeb ligikaudu 60–80% COVID-19 patsientidest kuiva köha. Selle püsiva köhaga võivad kaasneda muud sümptomid, nagu palavik, väsimus, kurguvalu ja õhupuudus.

Miks COVID-19 köha põhjustab?

Kui SARS-CoV-2 viirus siseneb kehasse, on see peamiselt suunatud hingamissüsteemile. Viirus nakatab hingamisteid vooderdavaid rakke, põhjustades põletikku ja ärritust. See ärritus käivitab keha loomuliku kaitsemehhanismi, mille tulemuseks on köha, kui keha püüab hingamisteid puhastada.

Kas köha on COVID-19 ainus sümptom?

Ei, köha pole ainus COVID-19 sümptom. Viirus võib põhjustada mitmesuguseid sümptomeid, sealhulgas palavikku, väsimust, kehavalusid, kurguvalu, maitse- või lõhnatundlikkuse kaotust ja õhupuudust. Oluline on märkida, et inimestel võib esineda erineva raskusastmega sümptomeid, millest mõned on asümptomaatilised kandjad.

Millal peaksin oma köha pärast muretsema?

Kui teil tekib uus või püsiv köha, on soovitatav pöörduda arsti poole, eriti kui olete kokku puutunud kellegagi, kelle test on COVID-19 suhtes positiivne, või kui olete hiljuti reisinud piirkonda, kus on palju juhtumeid. Tervishoiutöötajad võivad anda juhiseid testimise ja edasiste sammude kohta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi köha on COVID-19 tavaline sümptom, on oluline arvestada teiste kaasnevate sümptomitega ja mure korral pöörduda arsti poole. Olge kursis, järgige rahvatervise juhiseid ning seadke esikohale oma tervis ja ümbritsevate inimeste heaolu.