Kas ma vajan kolmandat vöötohatise vaktsiini?

Kuna COVID-19 pandeemia domineerib jätkuvalt pealkirjades, on oluline mitte unustada muid terviseprobleeme. Üheks selliseks murekohaks on vöötohatis, valulik viirusinfektsioon, mille põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugeid. Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) soovitavad 50-aastastel ja vanematel täiskasvanutel saada kaks annust Shingrixi vöötohatise vaktsiini, et kaitsta selle potentsiaalselt kurnava seisundi eest. Siiski tekib sageli küsimus, kas kolmas annus on vajalik. Uurime seda teemat edasi.

Mis on vöötohatise vaktsiin?

Vöötohatise vaktsiin Shingrix on väga tõhus vaktsiin, mis aitab vältida vöötohatise ja selle tüsistusi. Seda manustatakse kahe annusena, teine ​​annus manustatakse kaks kuni kuus kuud pärast esimest. Shingrixi soovitatakse 50-aastastele ja vanematele täiskasvanutele, isegi kui neil on varem olnud vöötohatis või nad on saanud vanemat vöötohatise vaktsiini Zostavax.

Miks võib olla vajalik kolmas annus?

Kuigi Shingrixi kaheannuseline raviskeem pakub tugevat kaitset vöötohatise vastu, on uuringud näidanud, et vaktsiini efektiivsus võib aja jooksul väheneda. CDC soovitab praegu mõõduka või raske immuunpuudulikkusega inimestel pärast esialgse kaheannuselise seeria lõpetamist saada kolmas vaktsiiniannus. Selle lisaannuse eesmärk on tugevdada ja pikendada immuunvastust, pakkudes pidevat kaitset vöötohatise vastu.

Kes peaks kaaluma kolmandat annust?

CDC soovitab konkreetselt kolmandat Shingrixi annust isikutele, kes on läbinud tahke elundi siirdamise, vereloome tüvirakkude siirdamise või kellel on diagnoositud immuunsüsteemi tõsiselt nõrgestavad seisundid. Oluline on konsulteerida tervishoiuteenuse osutajaga, et teha kindlaks, kas kuulute sellesse kategooriasse ja kas kolmas annus on teie jaoks sobiv.

Järeldus

Kuigi enamik inimesi ei vaja kolmandat annust vöötohatise vaktsiini, võivad immuunpuudulikkusega inimesed saada kasu selle pakutavast täiendavast kaitsest. Nagu alati, on oluline konsulteerida tervishoiutöötajaga, kes saab hinnata teie individuaalseid olukordi ja anda personaalseid soovitusi. Olge kursis, olge kaitstud ja seadke oma tervis esikohale.