Kas kustutatud rakendused jäävad iCloudi?

Nutitelefonide ajastul toetume oma elu lihtsustamiseks suuresti mobiilirakendustele. Alates sotsiaalmeedia platvormidest kuni tootlikkuse suurendamise tööriistadeni on need rakendused muutunud meie igapäevaste rutiinide lahutamatuks osaks. Kuna aga meie rakenduste kogud kasvavad, kasvab ka vajadus neid hallata ja korrastada. See viib sageli selliste rakenduste kustutamiseni, mida enam ei vajata või mida sageli kasutatakse. Aga mis juhtub nende kustutatud rakendustega? Kas nad jäävad iCloudi?

ICloudi mõistmine

Enne kustutatud rakenduste saatusesse süvenemist mõistkem kõigepealt, mis on iCloud. iCloud on Apple Inc. pakutav pilvesalvestus- ja andmetöötlusteenus. See võimaldab kasutajatel salvestada oma andmeid, sealhulgas fotosid, videoid, dokumente ja rakenduste andmeid, kaugserveritesse. See võimaldab sujuvat sünkroonimist mitme seadme vahel, tagades, et teie andmed on kõikjalt juurdepääsetavad.

Kustutatud rakenduste saatus

Kui kustutate rakenduse oma iPhone'ist või iPadist, on oluline arvestada, et rakendus ise eemaldatakse teie seadmest. Olenevalt teie seadetest võidakse rakenduse andmeid siiski iCloudi salvestada. Vaikimisi varundab iCloud teie seadme andmeid, sealhulgas rakenduste andmeid, välja arvatud juhul, kui olete seda funktsiooni spetsiaalselt keelanud.

FAQ

K: Kuidas ma saan kontrollida, kas minu kustutatud rakendused on endiselt iCloudis?

V: Et kontrollida, kas teie kustutatud rakendused on endiselt iCloudis, avage iOS-i seadmes Seaded, puudutage ülaosas oma Apple ID-d, valige iCloud ja seejärel puudutage käsku Halda salvestusruumi. Sealt näete loendit rakendustest, mille andmed on iCloudi salvestatud.

K: Kas ma saan rakenduse andmeid iCloudist kustutada?

V: Jah, saate rakenduse andmed iCloudist kustutada. Selleks avage Seaded, puudutage oma Apple ID-d, valige iCloud ja seejärel puudutage käsku Halda salvestusruumi. Sealt saate valida üksikuid rakendusi ja kustutada nende andmed iCloudist.

K: Kas rakenduse andmete kustutamine iCloudist mõjutab minu seadet?

V: Rakenduse andmete kustutamine iCloudist ei mõjuta teie seadet otseselt. Kuid see eemaldab rakendusega seotud andmed iCloudist, mis tähendab, et võite kaotada juurdepääsu nendele andmetele teistes teie iCloudi kontoga seotud seadmetes.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi rakendused ise eemaldatakse teie seadmest nende kustutamisel, võidakse rakenduse andmeid siiski iCloudi salvestada. Ruumi vabastamiseks ja andmete korrastamise tagamiseks on oluline hallata oma iCloudi salvestusruumi ja kustutada rakenduse andmed, kui te neid enam ei vaja.